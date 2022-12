"Es una sanción ejemplificadora"

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, destacó el fallo judicial contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y al respecto señaló que "el hecho de que no se pueda presentar a un cargo de por vida" demuestra que es una "condena fuerte" y "una sanción ejemplificadora".

"El hecho de que no se pueda presentar nunca más a un cargo alguien que hizo de la política su vida es una condena fuerte. Es un dato fundamental porque muestra que no se puede presentar nunca más a un cargo público", indicó.

En tanto, la ex ministra de Seguridad de Cambiemos ponderó que el tribunal haya condenado a una persona en ejercicio del poder, aunque admitió que le quedó "cierto sabor amargo" por el hecho de que le hayan otorgado solamente seis años de prisión, una pena equiparable a otros delitos menores.

Bullrich consideró que es "importante el hecho de que Justicia haya tomado una decisión mientras la persona acusada está en el uso de un cargo público importante como es el de la vicepresidenta".

"La Justicia no juzgaba a aquellos que estaban en el poder. Los juzgaba cuando estaban ya fuera del poder. Esta decisión es favorable a la transparencia que se necesita y la recuperación de confianza que la Justicia necesita. Es importante el hecho de que no se cumpla esta profecía que existía", agregó.

No obstante, reconoció que le queda "cierto sabor amargo porque fueron muy pocos años" teniendo en cuenta "el daño que se causaba".

"Me queda un poco de sabor amargo esta idea de que si los jueces dicen que fueron 470 millones de dólares y solo seis años. Si una persona individual se roba un auto tiene entre cuatro y ocho años. Si te robás 470 millones de dólares, tenés una pena igual que una persona que no tiene responsabilidad", comparó.

"Me parece que es una materia pendiente del cambio de las leyes. Quizás nunca se cambiaron porque recaían justamente sobre la misma política. Quisimos cambiarlo y nunca tuvimos la posibilidad de hacerlo", sumó. .

Consultada sobre la decisión de los jueces del tribunal de desestimar el cargo de asociación ilícita que le imputaba la fiscalía, tomó distancia y se limitó a decir que "es algo que está en la conciencia" de los magistrados.

En tanto, Bullrich afirmó que los partidarios de Cristina Kirchner "van a victimizarse" por la condena e intentar llevar agua para su molino, aunque consideró que "el retroceso del kirchnerismo es inevitable porque el país es un verdadero desastre".

"Hasta ahora ninguno de los proyectos que intentaron cambiar la Justicia, generar una Justicia electoral que los jueces fueran elegidos por el voto popular para que se deformase la independencia judicial, todos esos disparates que ha pensado el kirchnerismo a lo largo de todos estos años han fracasado, y van a seguir fracasando. Esas cosas van a marcar que hacia adelante no va a haber una posibilidad de cambios estructurales importantes en este tiempo que les queda de mandato", pronosticó.

Según la titular del PRO, "este Gobierno ha abandonado a la gente para ocuparse de la situación de Cristina Kirchner".

"¿Van a retomar ahora la gestión con impulso? No lo veo. Van a intentar recovecos para tratar de zafar de esta situación. En definitiva ha sido lo único que les ha importado", dijo al respecto.

Por otro lado, desestimó la controversia por el viaje de jueces, fiscales y funcionarios del Gobierno porteño a Lago Escondido, y en todo caso puso la lupa en "el espionaje ilegal" al que supuestamente habría recurrido el kirchnerismo para extraer los chats en los que quedó expuesto el escándalo.

"El Gobierno tiene que explicar cómo el Presidente avala el espionaje ilegal. ¿Es una conspiración o un grupo de gente que tiene una relación de hace muchos años que salen de vacaciones, que se conocen? Hay que investigarlo. No hay que hacer como hace Cristina que da por hecho todo lo que dice ahí", cuestionó.