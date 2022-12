El calendario electoral que la política ya mira de reojo

BUENOS AIRES, 12 (NA). - A falta de un año de la asunción de un nuevo Gobierno nacional, la clase política ya empieza a mirar de reojo las fechas clave del calendario electoral 2023, que tiene varias escalas y un posible balotaje presidencial.

La Cámara Nacional Electoral, encargada de la organización y control de las elecciones nacionales, dará a conocer el cronograma en marzo o comienzos de abril del año próximo, pero hay fechas que ya se conocen con antelación.

Formalmente el calendario se abrirá el 25 de abril con el cierre del padrón provisorio que el 5 de mayo será publicado.

En tanto, el 15 de mayo es la fecha tope para la convocatoria a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que indefectiblemente se llevarán a cabo luego de que fracasara un intento de gobernadores y del ministro Sergio Massa, con anuencia del kirchnerismo, para suspenderlas.

Hasta esa fecha hay plazo para suspender las PASO, pero la realidad es que ya no queda margen político ni tiempos institucionales para un cambio de las reglas de juego electorales y los partidos políticos necesitan de ese instrumento para ordenar sus internas.

El renunciamiento de Cristina Kirchner, la única líder del peronismo capaz de unificar a todo el Frente de Todos detrás de una candidatura única, abre las puertas para que en el peronismo surjan varios dirigentes con aspiraciones y chances de representar al conjunto, por lo que las PASO serán una herramienta necesaria.

En Juntos por el Cambio, la interna está más revuelta que nunca y siempre reclamaron la permanencia de las PASO para poder ordenar la competencia y evitar fugas a otros espacios.

La convocatoria a las PASO la realizará el presidente Alberto Fernández a través de un decreto que se publicará en el Boletín Oficial. .

La siguiente fecha clave del calendario electoral será el 14 de junio, último día en que los partidos políticos tendrán disponible para inscribir las alianzas con las que competirán en las urnas.

El Frente de Todos seguramente mantendrá la misma fisonomía de la coalición con la que ya compitió en 2019 y 2021, con suerte dispar, mientras que Juntos por el Cambio podría ampliar su composición si logra anexar al partido político de José Luis Espert.

La incorporación de La Libertad Avanza, de Javier Milei, asoma como un desafío bastante más complicado, no solamente porque el propio libertario de la "peluca" resiste ingresar a una alianza con "palomas" sino además por la reticencia de la UCR, de la Coalición Cívica y de un sector del PRO que no quiere saber nada con esa posibilidad.

Mientras que el partido libertario avanza con la personería jurídica en cada una de las provincias, el Frente de Izquierda ya tiene una estructura probada y mantendrá en líneas generales su composición.

Si bien el núcleo ya está formado con el PTS, el Partido Obrero y sus socios de Izquierda Socialista y el MST, intentarán negociar con el Nuevo Mas de Manuela Castañeira y el siempre escurridizo Luis Zamora.

Por último, se espera la conformación de una coalición de centro "anti grieta" de la que podrían formar parte los socialistas de Santa Fe, el peronismo disidente de Florencio Randazzo, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Graciela Camaño y el lavagnismo.

El 24 de junio es una fecha bisagra porque cada alianza electoral debe oficializar en la Justicia sus listas de precandidatos nacionales a senadores, diputados, presidente y vicepresidente. Entonces concluirán las especulaciones y comenzará formalmente la campaña electoral de cara a las PASO.

El 14 de julio se designarán las autoridades de mesa y los juzgados electorales deben aprobar las boletas con los candidatos.

El 11 de agosto, en tanto, se iniciará la veda electoral y el 13 de agosto se celebrarán las PASO.

El 15 de agosto comenzará el escrutinio definitivo, cuyo resultado proclamará las listas que competirán en las elecciones generales del 22 de octubre.

La campaña para los comicios generales arrancará el 17 de septiembre y el 2 de octubre la Cámara Nacional Electoral citará a los candidatos a Presidente de la Nación para el primer debate obligatorio, que se celebrará el 8 de octubre. El segundo será una semana más tarde, el 15 de octubre.

Si hubiera balotaje, habrá un tercer debate obligatorio de los dos candidatos en carrera el 12 de noviembre, siete días antes de la elección de segunda vuelta, prevista para el 19 de noviembre, en caso de ser necesaria.