La Selección se entrenó pensando en el juego del martes ante Croacia

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La Selección argentina se volvió a entrenar ayer de cara a las semifinales del Mundial de Qatar 2022 frente a Croacia, con buenas noticias por las evoluciones físicas de Rodrigo De Paul y Ángel Di María.

El director técnico del seleccionado, Lionel Scaloni, recibió buenas noticias tras la práctica que se llevó a cabo en el predio de la Universidad de Qatar: tanto De Paul como Di María se recuperan de sus molestias y podrían ser de la partida en el duelo del martes a las 16 (hora argentina).

"Fideo", que se perdió el partido con Australia y disputó 10 minutos en el alargue ante Países Bajos a raíz de una molestia en el muslo de su pierna izquierda, comenzó los trabajos a la par de sus compañeros y luego llevó a cabo ejercicios tácticos.

De Paul, por su parte, fue titular en cuartos de final pese a una dolencia muscular y, aunque fue reemplazado en el complemento del encuentro, su estado es óptimo y el DT podrá contar con el mediocampista desde el arranque en el choque con Croacia.

No obstante, Scaloni mantiene dudas para conformar el equipo que saltará al campo de juego en 48 horas, dado que el regreso de Di María podría significar la salida del marcador central Lisandro Martínez y el consecuente cambio de esquema.

Además, quien tiene chances de volver al once es Leandro Paredes, que también es una opción para reemplazar al defensor o incluso podría entrar por Enzo Fernández, debido a que el jugador de Benfica no estuvo cómodo a la hora de desempeñarse como volante de contención frente a Países Bajos.

Las ausencias obligadas para Argentina serán las de los laterales Marcos Acuña y Gonzalo Montiel por acumulación de amarillas, por lo que en la derecha estará nuevamente Nahuel Molina y en la izquierda será el turno de Nicolás Tagliafico.

De esta manera, el equipo sería el siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Angel Di María o Lisandro Martínez, Lionel Messi y Julián Alvarez.