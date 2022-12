En Rafaela, formaron la agrupación “Huevo Acuña”

Queda claro que el fútbol es hoy la manifestación cultural más importante para los argentinos. Enciende las emociones más intensas en los hinchas, actualizada y potenciada por el Mundial de Qatar 2022.

Miles de historias podrían contarse sobre las ‘locuras’ que los fanáticos llegan a hacer por amor a sus colores. Aquí, hoy, una de esas tantas historias memorables que arroja la Copa el Mundo.

Un grupo de jóvenes de treinta y pico de años, amantes del fútbol, hinchas en su mayoría de Atlético de Rafaela, pero también de Unión de Santa Fe y River, se reúnen para ver los partidos de la Selección y decidieron ponerle algo más de ‘color’ a sus juntadas y formaron la “Agrupación Huevo Acuña”, en honor a Marcos Javier Acuña, el neuquino de 31 años, jugador del Sevilla, y que la viene rompiendo en el equipo de Lionel Scaloni.

Bruno, uno de los integrantes de esta ‘loca’ agrupación rafaelina le contó a LA OPINIÓN cómo se fue gestando toda esta movida y los avances que fue teniendo entre partido y partido de la Selección Argentina.

“Desde siempre que tratamos de juntarnos a ver los partidos de la Selección pero desde antes de la Copa América que nos habíamos puesto más firmes con las juntadas”.

“Nos pasó que en la Copa América, nos identificamos mucho con el Huevo (Marcos Acuña), por su forma de jugar, por la entrega, nos caía bien. Fueron pasando los partidos y todos nos hicimos más fanáticos de él. En cada intervención eran aplausos y gritos de todos, incluso antes de la final; ya en ese partido era amor por el huevo”.

“Nos seguimos juntando y surgió la idea de ponerle un nombre, le pusimos Agrupación Huevo Acuña, principalmente por la identificación que sentimos con él, su entrega, su forma de jugar, su perfil bajo, lo silencioso que es. Casi no le conocemos la voz y dentro de la cancha transmite mucho”.



-Y tienen una especie de ritual…

-Se armó un folclore bárbaro, surgió la idea de la bandera, después, uno de los chicos, Lucas que es el presidente de la agrupación, todos los partidos hace huevos rellenos y comemos huevos, en honor al "Huevo" Acuña. Es un ritual y una parte importante de nosotros.

-…

-Antes que arranque el Mundial hicimos una cena de presentación. Entramos al departamento de Lucas y había puesto 50 fotos de jugadores de la Selección, de Scaloni, fotos nuestras de cada partido que nos sacamos. Banderas, fotos de Diego, Messi, había globos, gorros, fue una locura (risas).

-¿De qué se trata la agrupación?

-Es un espacio que lo dedicamos exclusivamente a ver a la Selección por más importante que sea el partido que juegue, como lo fue el viernes ante Países Bajos o un amistoso ante Honduras. Siempre tratamos de juntarnos todos los que estemos, y que esté la bandera colgada, obviamente. Es una excusa para juntarnos entre amigos a ver a la Selección y se hizo algo muy lindo porque se fueron sumando amigos de otros grupos y eso es lindo porque compartís con otra gente que no solés juntarte.

-Y se armó un grupo enorme…

-Es un grupo bárbaro, mucha confianza, complicidad y mucho amor por el fútbol y la Selección. El grupo y los que estamos siempre debemos ser unos 14, algunos se fueron a vivir a otros países, otros viven en Córdoba. Ahora con el Mundial se abrió más el juego y se fueron sumando otros pibes y a veces somos 25, 30 personas.

-Y… ¿Marcos Acuña está enterado de todo esto?

-No lo sabemos. Lo curioso es que cuando hicimos la bandera subimos fotos por todos lados, Instagram, Twitter, etiquetas por todos lados y nunca vio los mensajes. Imaginamos que por su perfil no debe darle bola a las redes sociales

-Entonces el próximo objetivo es que el Huevo sepa del apoyo que tiene desde Rafaela.

-Es como un pequeño sueño que tenemos, que se sepa que existimos, que tiene una agrupación en su honor acá en Rafaela y espero que se entere y por lo menos nos ponga un me gusta, no pretendemos nada más, que sepa que tiene una agrupación que lo sigue, que lo banca y le hizo una bandera.