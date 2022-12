9 de Julio afronta los primeros 90 en San Jorge

Difícil parada para 9 de Julio este lunes por la tercera fase del Regional Amateur. Desde las 20, el León visitará a Atlético San Jorge en el encuentro de ida que se disputará en el estadio "23 de Junio" de la ciudad del Departamento San Martín.

En un duelo que es casi un clásico de los Regionales de los últimos años, el León tratará de plantarse con autoridad en un reducto siempre complicado para intentar rescatar un resultado positivo que le permita encarar con buenas perspectivas la revancha en el Germán Soltermam. Tomando como referencia las dificultades que tuvo el "uruguayo" en la fase anterior, donde necesitó de los penales para eliminar a Argentino Quilmes tras perder en su propia cancha, el elenco de Marcelo Werlen puede ilusionarse en jugarle de igual a igual a la formación de Daniel Teglia.

No obstante, 9 de Julio también es consciente de su irregularidad que no le permite gastar a cuenta, independientemente del rival de turno. En la fase anterior pudo certificar su pase de visitante, luego de empatar en casa ante El Quillá.

Recordemos que para este compromiso el León no podrá contar con tres jugadores suspendidos (recibieron dos fechas), por los incidentes en el final del partido jugado en Santa Fe. Son Elvis Hernández, Agustín Sequeira y Lautaro Ocampo.

Estas son las probable formaciones: Atlético San Jorge, Leonardo Ravera; Andrés Mansilla, Matías Espíndola, Lucas Samaniego y Francisco Leal, Cristian Bellucci, Diego Migueles y Gabriel Morales; Maximiliano Bocchietti, Lautaro Soto y Tomás D´Angelo. DT: Daniel Teglia.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Maximiliano Martinez, Facundo Centurión, Matías Loboa y Sebastián Acuña; Martín Sterren, Agustín Vera, Maximiliano Aguilar y Leandro Larrea; Gastón Monserrat y Maximiliano Ibáñez. DT: Marcelo Werlen.