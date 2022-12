Importante incendio en una casa: no hay heridos

A las 21.25 del viernes, personal del Cuartel Norte de la Agrupación Bomberos Zapadores de Rafaela, tomó intervención ante el incendio de una vivienda que se registraba en pleno corazón de barrio Barranquitas, más precisamente en calle Progreso al 200.

Una vez en el lugar los bomberos lucharon contra un proceso combustivo que se había iniciado en el interior de la morada, en la habitación que funciona como cocina-comedor, y para ello utilizaron una línea de alta presión de la autobomba concurrente, como así también trabajaron luego en la remoción y enfriamiento del lugar, obteniendo resultados positivos.

Si bien el hecho y sus causas se encuentran bajo investigación, en principio no hubo heridos ya que los habitantes de la casa no se encontraban en ese momento en el lugar. No obstante, fueron afectados la totalidad del amoblamiento de la cocina-comedor, como así también el revoque del techo de losa y el ahumado de paredes y techos de piezas lindantes.

En el lugar se encontraban presentes la subjefe del Cuartel Zona Norte de Bomberos Zapadores Lorena Krauel, Diego Alvarez de Protección Civil, personal de la Comisaría N°13, y el inspector Ariel Molinas, del Cuerpo Guardia de Infantería.