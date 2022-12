Sica: "la Argentina está implosionando"

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El economista Dante Sica, ex ministro de la gestión de Cambiemos, advirtió que "la Argentina está implosionando todos los días" y le recomendó al Estado "ordenarse", al plantear que "la sociedad y el sector privado vienen haciendo el ajuste desde hace dos años".

Sica consideró que "el que tiene que ordenarse es el sector público", dado que "el sector privado viene realizando un ajuste todos los días".

"La Argentina está implosionando todos los días: pérdida de productividad, de nivel salarial, inflación galopante, pérdida de ahorros. Hoy la gente no ahorra. Los depósitos sobre el PBI son del 9%. Por eso parece que hay un consumo muy alto, porque la gente se defiende consumiendo", agregó.

Comentó también que "la sociedad está en medio de una crisis que se agudiza todos los días y genera estas implosiones" e indicó: "No es que la gente se levanta a la mañana diciendo que quiere superávit fiscal. La gente se da cuenta que seguir haciendo lo mismo, este verso de que podemos emitir permanentemente sin ningún costo se acabó".

"Hay que hacer reformas y desde la oposición tenemos que explicar bien qué reformas vamos a hacer y qué beneficios se van generar para la gente. La gente tiene claro que esto no da más. No puede ser que el sector privado esté sufriendo y el sector público siga viviendo en una situación de fantasía", remarcó.

En declaraciones a FM Milenium, al programa Dato sobre dato, el ex ministro de Producción y Trabajo -durante la gestión de Cambiemos- y fundador de la consultora Abeceb, planteó que el titular de la cartera de Economía, Sergio Massa, "sobrevendió en términos de expectativa su capacidad de poder controlar políticamente la coalición oficialista".

"Y hasta ahora no ha logrado contar con el apoyo suficiente para atacar los problemas de base de la economía argentina", evaluó.

De todos modos, dijo que "todavía el Gobierno tiene algunos cartuchos o trucos de magia, cada vez menores".

"Me da la sensación de que, si los factores externos que hoy no controla el Gobierno no se agravan mucho más, como el conflicto geopolítico o la sequía, el Gobierno a los ponchazos va a tratar de aguantar hasta las elecciones. Esto deja y agrava la situación para adelante", sostuvo.

Además, señaló que existen "dos claves en donde el Gobierno hoy tiene los mayores cuellos de botella. Una es las reservas. Ahí depende el factor externo y del clima. La siembra ya se viene retrasando mucho. Los dólares que pensaban entrar por trigo y maíz están casi perdidos, por eso el Gobierno acudió al soja dos".

"Todos los días se observa la siembra para ver si la soja de alguna manera puede atenuar. Si eso no sucede, todas las restricciones a las importaciones van a seguir estando en aumento. El Gobierno va a ir empujando a un desdoblamiento del mercado cambiario. Ya hay muchos importadores que están usando dólares propios y esos valen 300, no valen 170 como está hoy", consignó.

"El otro punto crítico es el financiamiento del déficit fiscal. El Gobierno corrió las paredes que tenía de vencimientos entre septiembre y noviembre, pero a partir de marzo empezamos una meseta de vencimientos de casi un billón de pesos mensuales muy concentrados entre marzo y septiembre, en el medio de las elecciones", agregó.

Sica estimó que la gestión que lidera Alberto Fernández intentará "solucionar con más emisión" las tensiones económicas que se generen, eventualmente, en vísperas de los comicios generales de 2023.

"El Gobierno no va a hacer nada con la deuda, va a tratar de patear para adelante y tirar el problema para la administración siguiente, que considero que será Cambiemos", completó el economista.