Se incrementó un 800% el presupuesto para asistir a personas con discapacidad

El gobierno de Omar Perotti fortaleció desde comienzos de la gestión la asistencia y atención a las Personas con Discapacidad que viven en el territorio santafesino. Prueba de ello son los datos sobre la inversión destinada a los distintos programas que se llevan a cabo en el área, como nunca antes había ocurrido en la historia de la provincia. El presupuesto total de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad pasó de $87 millones en 2020, a $760 millones para 2023.

Por ejemplo, también se multiplicó por ocho el Presupuesto del Programa Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación a favor de las Personas con Discapacidad (Ley N°24.901) para garantizar la universalidad de la atención de las personas con discapacidad y brindar una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos, para Personas con discapacidad sin cobertura social. En ese sentido, de $69 millones destinados en 2020, se amplió a $187 millones en 2022, y está previsto un presupuesto de $576 millones en 2023.

En otro de los ítems, se cuadruplicó la inversión prevista para el Programa de Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo proveer de elementos ortopédicos, audífonos, prótesis y ortesis, a personas con discapacidad sin obra social. En este caso se pasó de $36 millones de pesos en 2020, a $96 millones en 2022, y están previstos $131 millones para el 2023.



UNA VERDADERA

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Sobre este tema, el subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia, Patricio Huerga, sostuvo que “estamos satisfechos de la evolución del presupuesto de discapacidad de la provincia de Santa Fe. Nosotros principalmente nos ocupamos de las personas con discapacidad que no tienen ninguna cobertura social, no tienen obra social, ni jubilaciones ni pensiones”. Además, Huerga agregó que “nos parece realmente importante la evolución del presupuesto, porque en definitiva ahí se ve el interés que tiene el estado en la temática de la Discapacidad”.

Por último, el funcionario recordó otros programas que contempla el área de apoyo emprendimientos productivos que también vieron incrementados sus fondos en los últimos años de manera significativa. Ellos son:

-Programa de Apoyo Institucional a Emprendimientos Productivos: se sextuplicó el presupuesto otorgando apoyo financiero a organismos no gubernamentales, talleres protegidos de producción, cooperativas de trabajo y ONGs sin fines de lucro, que realicen actividades de producción incluyendo personas con discapacidad. Los fondos previstos pasaron de $150.000 en el 2019, a $ 500.000 en el 2022, y a $875.000 en el 2023, para cada proyecto.

-Programa de Apoyo Económico Personal para Emprendimientos Productivos: se sextuplicó la asistencia para los emprendimientos productivos otorgando apoyo financiero a emprendedores para promocionar su inclusión laboral sea iniciándola y/o fortaleciendo su emprendimiento (individual o asociativo). En este caso se pasó de $50.000 en el 2019, a $ 200.000 en el 2022, y se elevó a $ 350.000 en el 2023, para cada proyecto.



UN PROGRAMA

INÉDITO EN EL PAÍS

Este año, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró el pasado 3 de diciembre, la Subsecretaría de Inclusión anunció el lanzamiento del Programa de Promoción de la Autonomía Personal para Personas con Discapacidad, que tiene dos Sub-Programas, uno de Asistencia Personal, Domiciliaria, Terapéutica y de Acompañamiento Escolar; y otro de Asistencia Habitacional (en hospedaje o pensión como recurso para cubrir necesidades habitacionales). Para esto se invertirán $80 millones durante el 2023. También, en otra de las acciones que lleva adelante la Subsecretaría de Inclusión, se encuentra el beneficio de la pensión no contributiva para una persona con discapacidad. Esta por invalidez, es una pensión para personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral. Su pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima. En la provincia de Santa Fe, se superó las 12.000 personas beneficiadas en lo que va de la gestión. En el período 2016-2019 se entregaron alrededor de 4.000 pensiones, en los últimos tres años (2020-2022) se entregaron más de 12.000 pensiones.



DATOS DEL CENSO

Según el Censo del año 2010, existen en la provincia alrededor de 400.000 personas con discapacidad, ratificado por el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, (resultados definitivos 2018-INDEC), en donde se estima que el 10,2 % de la población nacional tiene algún tipo de discapacidad. De ese total, unas 120.000 personas en la provincia tienen su CUD, Certificado Único de Discapacidad. Además, funcionan en el territorio santafesino 51 Juntas Evaluadoras de Personas que quieren obtener el Certificado. También hay 270 Instituciones Categorizadas (Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Formación Laboral, Centros de Rehabilitación) que atienden una población aproximada de 10.000 personas con discapacidad. Con relación a la infraestructura, hay 206 Escuelas Especiales con, aproximadamente 9.000 alumnos, 31 Hogares en donde viven alrededor de 1.500 residentes con discapacidad, y 14 Talleres Protegidos de Producción con aproximadamente 900 trabajadores con discapacidad.