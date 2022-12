“Construir la Rafaela del futuro que queremos”

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Oficina Municipal de Empleo de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, lleva adelante en el barrio Pizzurno el Taller de Orientación Laboral (TOL), siendo este uno de los que se enmarcan en tres ejes fundamentales: la orientación laboral, la formación profesional y la inserción laboral.

Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, lo visitó la semana pasada compartiendo con los jóvenes una charla motivacional y participativa.

El fin de estos talleres, no es solo que los participantes aprendan y se formen en cuestiones vinculadas al empleo, sino también reflexionen sobre la ciudad en la que les gustaría vivir.



EXPERIENCIAS

Virginia, una participante de 23 años del barrio 9 de Julio, contó: “Arranqué este taller porque mi papá me lo recomendó. Él veía que yo estaba preocupada, porque si bien arranqué a estudiar, con mi edad creo que soy muy grande para no estar trabajando”.

Comentó que le recomendaron acercarse a Producción y Empleo de Rafaela y lo hizo. Le sugirieron cursos donde se podía anotar, y así lo concretó.

“Este Taller de Orientación Laboral me encanta. Es lo que siempre digo cuando lo comento con mis amigos; incluso se los recomiendo. Me gusta porque si bien yo ya había visto los empleos que hay acá, todo se ve con más profundidad. Asimismo hablamos de cosas que no conocía, por ejemplo, los sueldos”; cerró.



LA CIUDAD QUE QUEREMOS

A su turno, Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, sumó: “Estuvimos aquí en la Vecinal del barrio Pizzurno conversando con jóvenes que están realizando el Taller de Orientación Laboral (TOL) de la Oficina de Empleo. Son muchas y muchos jóvenes los que han pasado por esta instancia de formación y que están en la búsqueda de su primer empleo. Como Gobierno local lo que queremos y buscamos es formarlos, capacitarlos, mostrarles las oportunidades y generar estos ámbitos de participación y debate”, agregó el funcionario.

Peiretti valoró también el que estos espacios sean propicios para que ellos puedan expresarse, y que puedan contar cuál es la Rafaela que quieren.

"A partir de allí, se plantean otras situaciones que debatimos entre todos, por ejemplo el tránsito, la nocturnidad, el uso de las redes sociales, entre otras. Hay muchas cosas que a ellos los inquietan. Queremos que estos espacios les sirvan para expresarse y para construir la Rafaela del futuro que queremos”, culminó.