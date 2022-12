Buen domingo de la mano de Peace & Love

Con gran expectativa, hoy llega este evento, a partir de las 18 horas, en el Jockey Club Rafaela.

El mismo será un encuentro ecléctico, liberal y pacífico que tiene a la música como protagonista y que fusiona tranquilidad, alegría y naturaleza, cosas que caracterizan también al espacio elegido para su desarrollo.

Es por esto que Festival folk tendrá un escenario para disfrutar la música de tres bandas en vivo, además del Dj Matías Fabbrica.

El cronograma es el siguiente:

A las 19:30 horas abrirán el show tres artistas locales, Lucía Galiano, Celina Astudillo y Nicolás Previotto quienes harán un repertorio con covers de rock nacional.

A las 21:00 horas se presentará Vir Telesco desde Santa Fe, junto a los músicos Pablo Minen en batería y Osqui Castellano en guitarra, con una selección de acústicos.

A las 22 horas y para cerrar la noche, se presentarán Matt Hungo y la Hot Band, también desde Santa Fe.

Además, habrá un sector gastronómico con la presencia de Compañía de Pizzas, Burgués, Gran Fuego, barra de bebidas y tragos, picadas, opciones sin tacc, helados y postres.

Peace & Love contará con un sector kids a cargo de Yésica Bressan Animaciones infantiles para que los más pequeños se diviertan con distintas actividades lúdicas y artísticas.

Las organizadoras de este gran evento son María Eugenia Ayala, Mercedes Culzoni, Carolina Manera y María del Pilar Perez Mulattieri, quienes se ponen al hombro la propuesta, con todo lo que implica, para generar un espacio de disfrute. Como todos los años, eligen colaborar con el comedor Dar de Corazón y los asistentes podrán llevar un alimento no perecedero.

Las entradas pueden conseguirse anticipadas, con un valor de $ 600, en Matería Premium, Koalitas, Mineral, Fenicia y Cananea, Salón oh! my hair, El puesto mercado, YG espacio de belleza y Hechizo de mujer.

También se podrán adquirir en el lugar, con un valor de $ 1000. Menores de 12 años sin cargo.



MÁS SOBRE PEACE & LOVE

Peace & Love está inspirado en el Boho Style. Una cultura urbana que proviene también del movimiento hippy y que surgió gracias al ambiente radical y bohemio que se dio con los beatnicks. Querían un estilo de vida más libre, que se manifestó también en su vestimenta. El leit motiv de este movimiento fue “Peace&Love” y se reflejó en la dimensión más romántica, femenina, chic y relajada de la estética hippy.