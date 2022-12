Seguirá en prisión el ex presidente Castillo

LIMA, Perú, 11 (AFP). - El ex presidente Pedro Castillo continuará recluido en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) tras declararse infundado un pedido de habeas corpus para su liberación.

El ex mandatario brindó un mensaje a la Nación, el pasado miércoles, donde anunció la disolución del Congreso de la República junto a un reordenamiento de las principales instituciones del país, entre ellas, el Ministerio Público.

El ex Jefe de Estado intentó concretar un autogolpe, sin embargo, no fue respaldado por las Fuerzas Armadas (FF. AA.) ni por la Policía Nacional del Perú (PNP). Estas entidades apostaron por el orden democrático y rechazaron, expresamente, el quiebre a la institucionalidad del país.

La demanda de habeas corpus, interpuesta por Carmen Casani Barbachan, se realizó en contra de los efectivos policiales de la Diroes que detuvieron a Castillo.

"Ordenar el archivo definitivo del presente expediente una vez que sea consentida o ejecutoriada la presente resolución", se lee en el texto.

El ex líder de Perú Libre, quien llevaba casi 17 meses de gobierno, fue apresado mientras se trasladaba en un vehículo a la embajada de México en el Perú.

El mandatario mexicano, Manuel López Obrador, confirmó que el ex presidente peruano lo llamó, poco después de su pronunciamiento, para pedirle que le "abrieran la puerta" de la sede ubicada en San Isidro.

El recurso fue declarado infundado por la Corte Superior de Justicia a través del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional.

Ronald Atencio, el abogado de Castillo, aseguró que su planteamiento legal tendrá como objetivo la pronta liberación de su defendido. "Voy a plantear la estrategia para obtener la libertad del que hoy consideramos un preso político", indicó.