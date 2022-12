Dos jóvenes ingresaron a una casa y los atraparon

Personal de Comisaria Seccional 2ª. esclareció el robo en una vivienda ocurrido en horas de la madrugada de ayer.

Fue así que los uniformados se presentaron a las 2.15 en una vivienda de la primera cuadra de calle Iturraspe de este medio –a metros de Bv. Roca en barrio Malvinas Argentinas-, donde la propietaria de la vivienda les manifestó que habría sujetos desconocidos en el patio.

Los uniformados, tras corroborar que la reja y la puerta del comedor fueron violentadas, pudieron constatar que dos individuos estaban escondidos en el lugar, y al no poder justificar estos su presencia allí, procedieron a su aprehensión.



ARRESTADOS

Se trató de dos sujetos de 20 años, que fueron identificados como Enzo Isaías M. domiciliado en barrio Jardín; y Franco C., domiciliado en otra calle del mismo barrio, quienes luego pasaron a revestir carácter de detenidos comunicados en la Alcaidía de la UR V, por orden del fiscal Dr. Carlos Vottero, acusados del delito calificado provisoriamente como “robo calificado por escalamiento”.

En el lugar del hecho, el personal policial de la Comisaría 2ª. procedió también al secuestro de una motocicleta marca Honda Wave color blanca, con el tambor violentado, que estaba detrás del tapial de la vivienda a la que habían ingresado, la cual había sido sustraída el miércoles último en la localidad de Sunchales. Posteriormente se hizo presente en el lugar citado personal de Policía Científica de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para desarrollar sus tareas específicas.



DOS REQUISAS

Posteriormente, con conocimiento del domicilio de los sujetos y por disposición del fiscal Vottero, los efectivos realizaron dos requisas domiciliarias en calle Rosario V. Peñaloza al 300, y en calle J. P. López al 2200, ambas en barrio Jardín, logrando en este último domicilio resultados positivos con el secuestro de varios elementos debajo de una cama y en el interior de un armario.

Lo secuestrado fue una máscara soldadora, un taladro eléctrico, una amoladora grande tipo industrial marca Bosch con su respectivo disco de corte, una amoladora de mano, una sierra circular marca Black & Decker, dos cañas de pescar con reel, una valija porta-herramientas de plástico marca Dewalt y un alicate corta candado sin marca.

La propietaria de la vivienda aseguró que esas herramientas no eran de su propiedad como así tampoco de su grupo familiar, dando por concluida la requisa.



HALLAZGO DE

UNA BICICLETA

Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado por la central de emergencias policiales 911 a calle Uruguay al 200 –barrio 30 de Octubre, en horas de la noche del miércoles, debido a la presencia de una bicicleta en aparente estado de abandono.

Arribados al lugar dialogaron con personal de la Guardia Urbana (GUR) quienes se encontraban en el lugar en resguardo del rodado, por lo que se dio conocimiento al Fiscal en turno, quien ordenó que se proceda al secuestro de la misma y se traslade a sede policial para la averiguación de su real procedencia.