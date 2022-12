En un viernes a puro fútbol mundialista, la ciudad sufrió con el calor y fue un "horno"

Mientras se jugaban los cuartos de final del Mundial de Qatar, el calor intenso no dio respiro en Rafaela. Más allá de que hubo poco movimiento después del mediodía, la jornada fue sumamente agobiante, con temperaturas que superaron los 40ºC. Rige un alerta meteorológico por tormentas para el centro y sur de la provincia.

Además de sufrir muchísimo en los penales que le dieron a la Argentina la clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar 2022 frente a Países Bajos, los rafaelinos, al igual que en gran parte del país, han padecido mucho, al mismo tiempo y como si fuera poco, con el insoportable calor que tuvimos este viernes. Desde el amanecer, prácticamente, el termómetro empezó a acercarse a los 30ºC, lo que hacía presagiar que a la hora de los partidos, primero el de Brasil-Croacia a las 12 horas de nuestro país, y luego el del combinado nacional frente a la "Naranja Mecánica", desde las 16, íbamos a tener un día bastante pesadito con el calor. A las 11, ya con un sol infernal y con poco movimiento en las calles, la temperatura marcaba los 35ºC, mientras que un par de horas después el mercurio subió a 37,8ºC, con una sensación térmica de 44.3ºC. Dos horas más tarde, ya se habían superado los 40ºC y la ST era de más de 47ºC, ya con las calles prácticamente vacías, todos en casa viendo lo que sucedía con el conjunto brasileño ante los croatas y esperando el gran duelo de la escuadra de Scaloni frente a los de Van Gaal. A esa altura, el ruego y el suplicio de todos era que no se produzcan cortes de luz, que afortunadamente no los hubo, como para poder ver el partido un tanto aliviados con un ventilador o un aire acondicionado de por medio. A las 17, con la victoria parcial de la albiceleste 1 a 0 en el entretiempo, el termómetro registró la máxima de ayer, que fue de 41.6ºC y una ST de 48.1ºC, como para que el padecimiento sea el doble. Una hora después, empezar a asomar en el horizonte los nubarrones, hasta que en pocos minutos el cielo se tiñó de gris, amenazante, con alguna posible lluvia a la vista, tal como lo había adelantado el SMN. Ya a la hora de los festejos, después de las 19, con la victoria del elenco de Messi ya consumada, el calor continuó siendo incesante, pero no fue impedimento para que una multitud festeje en las calles de la ciudad, con la mayoría de los hombres en "cuero". Fue el día más pesado de la primavera, de esta ola de calor que venimos atravesando desde hace casi un mes, pero que tuvo un sabor especial por la alegría y felicidad de haber llegado nuevamente a las semifinales de un Mundial después de 8 años. Pasadas la hora 22, con algunas ráfagas de viento y las primeras gotas, la temperatura fue disminuyendo, mientras continuaba vigente el alerta meteorológico por tormentas para el centro y sur de la provincia de Santa Fe para la madrugada del sábado. En este sentido, según lo publicado por el organismo nacional, se esperaban posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas para lo que quedaba del viernes, con posible caída de granizo y vientos de hasta 100 km/hEn tanto para hoy se esperan similares condiciones con temperaturas que rondarán los 19ºC de mínima y los 27ºC de máxima. Mientras que este domingo se esperan registros térmicos entre los 21º y 38 ºC con cielo parcialmente nublado a algo nublado. Ya para el inicio de la semana hábil se pronostican tormentas aisladas con una máxima de 34ºC.