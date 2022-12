De a poco aumentan las ventas de fin de año

Para algunos negocios, las ventas navideñas ya comenzaron a vislumbrarse. Otros, todavía no notaron el incremento, pero esperan con expectativas a los clientes durante las próximas semanas. Dada la situación inflacionaria que vive la economía nacional, Diario LA OPINIÓN recorrió algunas cuadras céntricas, preguntando a empleados y encargados de algunos negocios, cómo transitan este mes tan esperado comercialmente.

Algunos contaban con una gran clientela esperando ser atendida, otros no tanto.

Al ingresar a un negocio de ropa para nombres, Alberto, su dueño, nos comentó: “Es raro, la verdad que hay días que no se nota la crisis, y hay días que sí se nota mucho. De todos modos estamos en el pico de la temporada, entonces es normal que las ventas crezcan. Si tuviera que poner un número diría que están entre un 5% y un 10% inferiores al año pasado más o menos. Están empezando a comprar para regalar, pero es como todas las temporadas, en verano hace falta comprar ropa de verano, y el clima nos está acompañando. La gente está buscando bermudas, musculosas, shorts; todo lo que es alto verano se adelantó. Están comprando también los regalos típicos de Navidad, más las prendas de salir para eventos, graduaciones, casamientos, que son típicos de esta época. O sea estamos en el pico de la temporada. ¿Qué va a pasar del 27 de diciembre al 10 de enero? No sé, es factible que caiga más de lo normal. Sabemos que el poder adquisitivo de la gente es menor”, se sinceró.

Con respecto a si la gente usa o no las tarjetas de crédito, dijo: “Sí y no; hay gente que compra una prenda que necesita y lo abona porque ve que no se quiere endeudar, está asustada, no está la locura que llevo todo y me meto en cuotas. Saca cuentas y se compra una o dos prendas, lo que puede pagar".

Por otro lado, la encargada de un reconocido negocio de accesorios nos comentó:

“Las ventas vienen bien, igualmente para Navidad siempre la gente sale a último momento. Ahora se están adelantando un poco pero es como que aumenta más entre el 19 y al 24. Venía flojo pero ahora empezó a haber más movimiento. La gente usa “a full la tarjeta”. Y agregó que están “con expectativas” para las ventas de hoy sábado.

En cambio, en un local de ventas de electrodomésticos, el gerente nos comentó que este es el mejor mes del año en lo que respecta al rubro, sobre todo porque que entran lo que es aguinaldo y los regalos para las fiestas. “Con respecto a otros años, siempre nos vamos superando, porque si bien es un país donde hay crisis constantes, el usuario prefiere guardar ese dinero e invertirlo en algún electrodoméstico, en lo que haga falta; inclusive con el mundial, todavía se siguen vendiendo muchísimos televisores”, comentó.

Con respecto al nivel de ventas manifestó: “Es excelente. Desde que empezó el mes nos vamos superando día a día y tuvo un buen síntoma la primer semana de diciembre”.

Y en cuanto a la inflación dijo: “¿Cómo la peleamos a la inflación? Con las tarjetas de crédito. Si bien no está el Ahora 12, pero existen todavía un Ahora 30, un Ahora 24, que tienen un recargo comparado con la inflación que es mínimo. Se puede hacer un buen negocio invirtiendo con tarjeta. Si comprás en efectivo tenés los mejores precios con descuentos y bonificaciones”. Y finalizó que hoy sábado tendrán el negocio abierto todo el día con expectativas.

Por su parte, Danisa, empleada de un comercio dedicado a la venta de carteras y bolsos entre otras cosas, nos comentó: “Acá por lo general siempre se vende bien, hay gente que fue precavida y las ventas empezaron a fines de noviembre. En lo que va del mes se vendió muy bien. Arrancamos bien. Más se acerca la fecha, más ventas hay”.

Manifestó que no vieron una disminución con respecto a otros años y que dependiendo del monto de la compra, la gente usa la tarjeta de crédito en seis cuotas, que es lo máximo que pueden dar por el momento porque sino después se recarga mucho la tasa. Contó que la mañana de ayer viernes estuvo activa, que se vendió bien, y que esperan tener hoy buenas ventas con los que no viajaron el fin de semana.

En un negocio de ventas de accesorios para celulares, una empleada nos dijo: "Venimos de un mes bastante flojo, noviembre fue muy flojo, pero ahora en diciembre está repuntando de a poquito. Con respecto al año pasado está tranquilo; el año pasado ya a esta altura estábamos vendiendo bien. Esperamos que se mueva más la semana que viene, cuando la gente ya cobra el aguinaldo".

Por su parte, una de las encargadas de una casa de indumentaria deportiva nos relató: “Con respecto al año pasado las ventas están más tranquilas, mucho menos que el año pasado. Son muy pocos los que cobraron el aguinaldo a esta altura. Se largan promociones con tarjetas de crédito ya que la gente compra mucho a través de ellas, y también aprovecha los beneficios de la Billetera Santa Fe de lunes a miércoles”.

En un bazar, las empleadas nos comentaron que las ventas vienen bastante endebles. “Nosotros en realidad estamos esperando mercadería y no mandan, así que ahora vamos a ver la semana que viene. Pero por lo pronto venimos bastante flojos en comparación del año pasado. Tenemos juguetería y cosas de bazar. Lo que más se venden para Navidad son los platos, vasos, cubiertos. Pero por ahora estamos cortos de mercadería por eso tampoco hay muchas ventas", dijo Carina. En cuanto a los medios de pago, manifestaron que la gente usa mucho las tarjetas y Mercado Pago; poco efectivo. “Estamos esperando que se reactive. Teóricamente el martes estamos recibiendo mercadería; vamos a ver si repunta un poco. Nada que ver con respecto a otros años”, comentaron.

Por su parte, en una casa dedicada a la venta de ropa femenina, notaron que la gente ahora está todavía enfocada en las graduaciones, y muy poco en las fiestas. “No sé si es por la situación, pero generalmente la gente espera hasta último momento. Todos los años pasa eso. Hasta ahora vemos un poco caídas las ventas...Un poco se siente, el público no es el mismo. El empleado común tiene que ajustarse un poco, tiene que elegir, no comprar así al azar. Muchas veces pagan con tarjetea; la gente lo va haciendo con las cuotas que puede que ahora son menos ya que antes eran doce, después 6 y ahora son 3 sin interés”, dijo una empleada. Y manifestó que es un esfuerzo también del comercio porque la tarjeta les descuenta muchísimo, pero tratan de sostenerlo para poder tener más ventas.

Así, con estos testimonios, los comerciantes recargan su stock, sus energías, sus ilusiones, y sus ganas de sacar provecho a este mes, que aunque complicado por el nivel inflacionario que se vive, no deja de afectarlos positivamente.