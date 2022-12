Dibu Martínez y otro partido soñado: "Lo hacemos por 45 millones de argentinos"

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El arquero Emiliano "Dibu" Martínez, quien fue el héroe de la Selección argentina en la serie desde los doce pasos frente a Países Bajos, reconoció que "tenía que ayudar en los penales".

"Gracias a Dios atajé dos y podía atajar más", señaló el guardavallas, quien le contuvo los disparos a van Dijk y a Berghuis y confesó, entre lágrimas, la emoción que sentía: "Lo hago por 45 millones de personas. El país no pasa un buen momento y darle alegría a la gente es lo más satisfactorio que tengo en este momento".

Por otra parte, el arquero que milita en el Aston Villa de la Premier League de Inglaterra, no dudó en criticar al juez español Mateu Lahoz: "No sé qué cobraba el árbitro, fue el peor de la Copa".

Además, se subió al barco de la ilusión de la gente, que esta tarde copó el Estadio Lusail: "Estamos igual de ilusionados que ellos".

La Selección argentina se impuso en los penales por 4 a 3 sobre Países Bajos, tras igualar 2 a 2 en los 120 minutos, avanzó a las semifinales del Mundial de Qatar 2022, y se medirá ante Croacia en esa instancia.



LA PALABRA DE LAUTARO

Y ALEXIS MAC ALLISTER

Posteriormente, quien dialogó con la prensa fue el delantero Lautaro Martínez, quien ejecutó el último lanzamiento de la definición desde los doce pasos: "En esa caminata al punto de penal estaba muy tranquilo porque confío en mi trabajo y en el de mis compañeros, para mejorar día a día junto a ellos".

Además, destacó que "disfruto del fútbol, no escucho. Trabajo y a veces las cosas se dan y otras no", y se deshizo en halagos para Emiliano "Dibu Martínez: "Hoy no merecíamos llegar a los penales, pero tenemos a un gran arquero y otra vez lo demostró".

Por último, Alexis Mac Allister explicó que "con la diferencia de dos goles pensamos que no iba a terminar así (yendo al tiempo extra)", pero "lamentablemente nos empataron y el equipo demostró que siempre está ahí en las difíciles".

"Sorprende un poco que el rival sea Croacia, pero es un equipo muy duro y con grandes jugadores", finalizó.