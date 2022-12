Suspenden por dopage a un Top 100 del Circuito de ATP

El tenista polaco Kamil Majchrzak, entre los 100 mejores del ranking, fue suspendido temporalmente por dopaje después de dar positivo en sustancias prohibidas en tres torneos disputados en septiembre y octubre.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis anunció el fallo el viernes e indicó que el polaco de 26 años entregó muestras A en el Abierto de Sofía, el Abierto de Japón y el Challenger de Seúl que contenían SARM S-22, un agente anabólico prohibido que puede ayudar en el desarrollo muscular, así como metabolitos de otras sustancias.

Majchrzak puede solicitar el análisis de sus muestras B. Durante su suspensión provisional, no puede competir ni asistir a ningún torneo sancionado.

En su mejor actuación en torneos de Grand Slam, Majchrzak avanzó a la tercera ronda del US Open en 2019.

Alcanzó el ranking más alto de su carrera en 75to sitio en febrero y terminó la temporada en el lugar 77.

“Tengo noticias increíblemente tristes y difíciles para compartir con todos”, tuiteó Majchrzak al hablar sobre el presunto dopaje. Aseveró que “nunca, nunca, a sabiendas, he tomado ninguna sustancia prohibida” y calificó la noticia como “el mayor impacto”.