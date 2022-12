Desde enero más de 300 mil trabajadores ya no pagarán el impuesto a las Ganancias

El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó ayer que desde el primero de enero más de 300 mil trabajadores asalariados dejarán de pagar el impuesto a las Ganancias a partir de la suba del mínimo no imponible a $404.062. "Está medida es parte de nuestro compromiso constante de cumplir con una hoja de ruta que lleve alivio fiscal a la población mientras seguimos mejorando el ingreso, el poder adquisitivo y la calidad de vida de la gente", afirmó Massa a través de su cuenta de Twitter.

Además, señaló: "De esta manera, a partir de enero, no sólo se actualizará de acuerdo a la variación interanual del RIPTE a octubre el salario bruto mínimo exento y la tabla de Deducción Especial Incrementada, sino también las deducciones personales, la deducción especial para los trabajadores en relación de dependencia y los tramos de la escala del impuesto".

En consecuencia, sostuvo que "a partir de estos ajustes 312.864 asalariados de todo el país dejen de pagar el impuesto a partir del 1º de enero de 2023".

"Con gran esfuerzo del Estado, pero convencidos de que el salario no es ganancia, sino remuneración, el 1° de enero se actualizará nuevamente el piso a partir del cual se paga el Impuesto a las Ganancias, llevando Alivio Fiscal a más de 300.000 trabajadores que dejarán de pagarlo", insistió Massa.

Como consecuencia de la suba del piso del mínimo no imponible, el ministro estimó que "serán menos de 600.000 asalariados en todo el país los que pagarán el impuesto".

El jefe del Palacio de Hacienda destacó que, de esta forma, está "cumpliendo con el compromiso de que del total de los trabajadores y trabajadoras, menos del 10% sean los que tributen el Impuesto a las Ganancias".

"Con este alivio fiscal en el 2023 ningún trabajador que cobre menos de 404.062 pesos lo pagará, sosteniendo también la progresividad en la entrada para evitar los saltos en las escalas del impuesto", agregó Massa.

El ministro explicó que "el impacto positivo de la medida generará que, por ejemplo, un empleado soltero con un salario bruto de $350.000 que hoy paga $11.159 por mes, pasará a pagar $ 0. En tanto, tampoco sufrirá retenciones un empleado soltero con un salario bruto de $400.000 que hoy paga $43.592 por mes".

En el caso de un empleado casado, con dos hijos, con un salario bruto de $500.000, que hoy paga $72.287 por mes, pasará a pagar $20.892, lo que representa un alivio fiscal de $51.395 mensuales.



ALGUNOS EJEMPLOS

La suba del mínimo no imponible de Ganancias permitirá a más de 300 mil asalariados dejar de pagar ese impuesto.

Algunos ejemplos:

- Hoy pagan el impuestos 899.382 empleados.

- A partir de enero lo abonarán 586.518.

- Dejan de pagar 312.864.

Ejemplos de alivio fiscal:

- Un empleado soltero con un salario bruto de $ 350 mil hoy paga $ 11.159 por mes y pasará a abonar cero.

- Un empleado soltero con un salario bruto de $ 400 mil paga $ 43.592, y pasará a abonar cero.

- Un empleado casado con dos hijos con un salario de $ 500 mil paga $ 72.287 y pasará a abonar $ 20.892. Alivio fiscal de $ 51.395 mensuales. (NA)