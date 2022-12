Cristina Kirchner dio positivo de Covid, y se postergó su reaparición pública

La vicepresidenta Cristina Kirchner dio positivo en el test de Covid-19 este jueves, por lo cual se postergó su reaparición pública tras la condena que recibió en el marco de la causa Obra Pública. Según informaron fuentes oficiales, la ex mandataria se encuentra en la localidad santacruceña de El Calafate y goza de "buen estado de salud".

Por lo tanto, allí pasará los próximos días en aislamiento, de acuerdo con los protocolos establecidos para los casos positivos por Covid-19.

Esto obligó a reprogramar el encuentro del Grupo de Puebla "Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia", que estaba previsto para el 12 de diciembre y se pasó para el 19.

Del evento, que se iba a realizar el próximo lunes en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y ahora tiene nueva fecha, también participará el presidente Alberto Fernández y líderes progresistas internacionales.

Estaba previsto que estuvieran junto a ella los ex presidentes Evo Morales (Bolivia), José Mujica (Uruguay), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Dilma Rousseff (Brasil), Leonel Fernández (República Dominicana), Manuel Zelaya (Honduras), la actual vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, y el ex juez Baltasar Garzón.

Para la ocasión, el peronismo bonaerense planea una importante movilización con el objetivo de respaldar a la vicepresidenta ese mismo día, en la que iban a asistir intendentes y gobernadores.

Serán varios los militantes de los distintos sectores del peronismo, del sindicalismo y de los movimientos sociales oficialistas, quienes se reunirán en la puerta del CCK. La iniciativa fue liderada por el Presidente en solidaridad con Kirchner, a quien consideran víctima del "lawfare" y de la "mafia judicial".

Estaba previsto que Alberto abriría el panel como actual líder del Grupo de Puebla y luego permanezca en el lugar para escuchar el discurso de Cristina, quien tras ser condenada, brindó una conferencia en sus redes sociales. En la misma, aseguró que no se presentará como candidata para ningún cargo en 2023.

De ese modo, el encuentro del Grupo de Puebla será el primero de carácter presencial, tras la sentencia del Tribunal Oral Federal 2.



"SE LA DEJÓ MUY SOLA A

CRISTINA", SEGÚN ZAFFARONI

El ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni afirmó que desde el Frente de Todos "se la dejó muy sola" a la vicepresidenta Cristina Kirchner previo que fuera condenada en la causa por la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

"Se la dejó muy sola a Cristina, no se hizo nada por defenderla. Fue más verbalmente que otra cosa. No se tomaron las medidas que había que tomar en el plano institucional y llegamos a esta situación catastrófica", resaltó Zaffaroni en declaraciones radiales.

A poco más de 48 horas de que la vicepresidenta anunció que no será candidata en las elecciones de 2023, el ex juez de la Corte destacó: "A Cristina no se le puede exigir nada, es una mujer que ha dado todo. Se ha ganado muy legítimamente su posición en la historia. Ha sido maltratada en todas las formas, incluso como mujer, una cosa verdaderamente repugnante". (NA)