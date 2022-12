El comercio abrirá sus puertas normalmente este viernes

Con la Navidad cada vez más cerca, los comerciantes buscan aprovechar el tiempo libre que los rafaelinos tendrán este viernes de feriado puente y abrirán las puertas de sus locales, aunque condicionados por el partido que la Selección sostendrá desde las 16:00 ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar. "Cuando la gente tiene tiempo, sale a comprar o bien a preguntar precios porque están en la etapa que deciden qué regalar en la Navidad. Tenemos que trabajar, básicamente para los más organizados que resuelven todo dos semanas antes de la Nochebuena, más allá de que la mayoría viene la última semana", explicó el dueño de una tienda de bulevar Santa Fe. "Este fin de semana es muy largo para una parte de la población, aquellos que no viajaron vienen al centro. Tenemos que abrir, esperamos un buen viernes y un mejor sábado. Sabemos que la gente pregunta precio y forma de pago, esperan financiamiento o descuentos porque los sueldos perdieron poder adquisitivo. Quieren hacer rendir al máximo el aguinaldo", expresó un comerciante del rubro regalería.

La Comisión de Comercios y Servicios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región realizó una breve encuesta acerca de los horarios de verano que implementarán los comercios de la ciudad. Y una de las consultas giró en torno a si abrirán o no este viernes. El 85,3% respondió que Sí abrirá su comercio. De ese 85,3%, el 86,2% aclaró que lo hará en jornada completa y el resto, media jornada. El relevamiento incluyó sobre lo que harían el feriado por el Día de la Virgen, es decir ayer, y en este caso el 76,5% respondió que no abriría su negocio.



NAVIDAD MÁGICA

Paseo del Centro, el espacio asociativo que reúne a alrededor de 50 comercios del microcentro, presentó el miércoles los detalles de su campaña Navidad Mágica ¡Celebremos juntos!, una iniciativa comenzará este sábado y se extenderá hasta el 22 de diciembre con el apoyo del CCIRR y la Municipalidad de Rafaela.

“Se trata de una actividad nueva, atípica. que se da en el marco de la remodelación estética y funcional de los canteros del microcentro. Paseo del Centro es un grupo de comerciantes que dedican su tiempo a pensar acciones para que nuestros potenciales clientes visiten con más ganas el sector. Hay un grupo que se dedica a delinear las propuestas, otro a la comunicación, otro a la parte institucional; con la coordinación de Carolina Perez. Esto nos ha dado la posibilidad de encarar una Navidad diferente, como siempre pensamos que la ciudad debía tener, con muchísimas acciones” expresó Gabriel Faber en una conferencia de prensa que se desarrolló cerca del mediodía del miércoles en el Auditorio del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) junto al secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, Diego Peiretti, del titular Amapola XL, Juan José Vanoni y la coordinadora de Centros Comerciales Abiertos del CCIRR, Carolina Pérez.

Faber explicó que las distintas actividades de la campaña se apoyarán en el Fondo ZEC, que permite que una parte de la recaudación por el estacionamiento controlado "vuelva al sector, para financiar este tipo de iniciativas”. “

Por su parte, Peiretti destacó la importancia de poder utilizar el fondo ZEC para gestionar acciones que generen movimiento y traccionen las ventas en los comercios del área. “Están representando al sector comercial, están poniendo su tiempo y lo están haciendo muy bien; y por ello mis felicitaciones”, sumó.

En tanto, Vanoni invitó a los vecinos a seguir las redes sociales de Paseo del Centro para conocer el detalle día por día de las actividades previstas; aunque adelantó que una de ellas será una “ruleta itinerante” que se dispondrá en diferentes puntos, y que permitirá a las personas jugar y llevarse premios de los comercios adheridos a la campaña. “El objetivo es que -a través de ese premio- los comerciantes puedan lograr un vínculo con personas que quizás aún no forman parte de su cartera”, señaló.

Por último, Pérez anticipó que “todas las actividades se van a realizar en los canteros, en diferentes lugares, pero no vamos a realizar cortes de calle, para que las personas puedan transitar con comodidad”, puntualizó. Y después detalló la lista de propuestas: “El lunes 12 los esperamos con Querido Papá Noel; el martes 13 con Pinta Caritas; el miércoles 14 con ¡Manos a la obra!, con el apoyo del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela; el jueves 15 con Rinconcito de luz; el viernes 16 con Había una vez…; el sábado 17 con Selfie con Papá Noel; el lunes 19 con Hombrecitos de jengibre; el miércoles 20 con Recuerdos para siempre; y el jueves 22 con Estrella mágica”.



AGENDA: VEREDAS

Durante la conferencia de prensa, los presentes coincidieron en poner en valor el trabajo realizado en los canteros del microcentro, una obra largamente esperada y que ha permitido revalorizar el espacio público, con una mayor superficie verde y comodidades para que familias y amigos puedan disfrutar del aire libre en el corazón de la ciudad.

Asimismo, señalaron que resulta fundamental poder avanzar en la remodelación de las veredas en toda el área del microcentro; una obra que requerirá consensos entre los sectores público y privado, en lo que respecta a costos, financiación y tiempos de ejecución; y la coordinación de obras complementarias, como el reemplazo de los caños de cloacas.

Finalmente, anticiparon que se trabajará para llevar el límite de velocidad a 30 km/h en el boulevard Santa Fe, de la mano de estas remodelaciones y de la delimitación de áreas especiales para la gastronomía; de forma tal que se priorice al peatón y se garantice una circulación segura para todos.