Atrapante definición del TC

José Manuel Urcera intentará cortar una racha de 51 años sin que la marca Torino consiga el título de Turismo Carretera. Con una ventaja de 6 puntos sobre su inmediato perseguidor, Mariano Werner y su Ford, el representante del equipo Maquin Parts depende de si mismo para quedarse con la corona en esta última competencia donde tendrá en juego 70,50 unidades.

Urcera anhela en el Autódromo Internacional San Juan – Villicum de Albardón concretar varios objetivos. Volver a ganar este año allí como ya lo hizo en la carrera del pasado 7 de agosto la cual se largó de acuerdo al sorteo que se realizó y en dónde partió desde el 42° lugar. «Me gusta El Villicum para la definición del TC, es un circuito que me cae bien e incluso fuimos los últimos ganadores«, afirmó el rionegrino. La otra premisa es que intentará batir a quien ostenta el título, Mariano Werner que lo escolta en la tabla a 6,5 unidades con el Ford.

La buena perfomance del JP Carrera durante la primera parte del año lo fue convirtiendo en la estructura a batir con los Chevrolet de Agustín Canapino y Santiago Mangoni. Pero las cosas cambiaron radicalmente durante el comienzo de la Copa de Oro donde ambos pilotos no pudieron consolidar su buen andar y relegaron las chances de poder ganar el título.

El Maquin Parts Racing contará con 4 pilotos con posibilidades matemáticas reales de ser campeón en la última fecha, estableciendo el récord para una estructura desde la creación de la Copa de Oro allá por el año 2008. Para el compromiso en tierras sanjuaninas, 9 pilotos tienen posibilidades matemáticas de ser campeón 2022, pero solo 8 estarán presentes ya que Matías Rossi (Toyota) correrá en el Stock Car de Brasil este mismo fin de semana.

Esteban Gini (Torino) llega tercero en la Copa a una distancia de 37 unidades del 1º y con la cuota pendiente que todavía no ganó una carrera final. Mientras tanto, Agustín Canapino (Chevrolet), ocupa la 4° ubicación a 44,50 del líder y dependiendo de muchos resultados adversos para sus rivales al igual que el 5° Leonel Pernía(Torino) quien se posiciona a 46 puntos.

Culmina el año en San Juan y el Turismo Carretera tendrá 43 autos en la grilla de partida, en tanto que en el TC Pista, 33 pilotos han confirmado su participación. En el Turismo Carretera, no estará Mathias Nolesi, que ha decidido retirarse del automovilismo, tampoco Christian Dose, Sergio Alaux, Emanuel Moriatis y Matías Rossi.



HORARIOS

Este sábado el Turismo Carretera y el TC Pista comenzarán a desandar la última fecha del campeonato. A lo largo del fin de semana, cada categoría pondrá en juego 70,5 puntos, un 50% más que en una competencia normal.

La actividad comenzará bien temprano. A las 8:50 horas está pautado el comienzo del primer entrenamiento de la “telonera”. Mientras que la “máxima” saldrá a pista para realizar el primer test a las 10:55. La segunda tanda de ambas categorías será de 11:43 a 13:53. De 11:00 a 13:00 la actividad en pista irá en vivo por Motor Play (sistema pago).La clasificación de ambas especialidades se disputará en horarios de la tarde. El TCP irá de 14:20 a 14:50. Mientras que el TC girará para conocer al último poleman del año de 15:00 a 15:44. Las 2 tandas se podrán ver en vivo de 14:00 a 17:00 por DeporTV y Motor Play.

A su vez, el TC Pista desarrollará las 2 series de 17:10 a 17:50, por Motor Play.

El domingo a las 09:40 horas será el turno del inicio de las series del Turismo Carretera que van a definir las posiciones de la grilla final. Las 3 baterías se transmitirán únicamente en vivo por Motor Play (pago). El inicio de la Final del TC Pista está establecido para las 12:00. Mientras que la del TC a las 13:30. Se podrán ver en vivo de 11:00 a 15:00 por TV Pública y Motor Play.