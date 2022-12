Sergio Peretti cerró un gran año en Mar del Plata

El reciente domingo 4 se desarrolló en Mar del Plata el Ironman de Argentina, en el cual tuvo una destacada performance Sergio Peretti. A menos de dos meses de su participación mundialista en Kona, el triatleta rafaelino completó esta nueva competencia en su modalidad más exigente en un tiempo de 10h 49m 16s, y de esa manera fue primero en la categoría de 60-64 años, y quedando en el puesto 90 entre 297 participantes en la clasificación general masculina.

Dicho registro bajó sustancialmente lo realizado en Hawaii, ya que el pasado 6 de octubre había realizado en 12h 13m 42s los 3,86 km. de natación; 180 km. de ciclismo y 42 km. de pedestrismo, mientras que estuvo bastante cerca de lo que había sido su primer Ironman full, en Florianópolis (29 de mayo de este año), cuando tuvo un tiempo de 10h 36m 02s. No obstante, siempre debe tenerse en cuenta que los tiempos están relacionados a las características particulares de cada circuito.



CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL

El plus que da este triunfo conseguido en Mar del Plata por parte de Peretti es que consiguió el objetivo para clasificarse para el Mundial de Ironman 2023, que aún no tiene sede confirmada para los varones. En estas categorías en cuanto a edad, por lo general solamente los primeros obtienen ese pasaje.

Con esta clasificación, Sergio tendrá la tranquilidad para encarar la planificación de manera más organizada sin tener necesidad de salir a buscar competencias intermedias en distintos lugares del mundo.



QUEDÓ TERCERO EN EL RANKING

En un año de plena superación para Sergio Peretti, pasando a competir en la modalidad full de Ironman luego de hacerlo durante cinco años en 70.3, las tres pruebas completadas en este 2022 le permitieron finalizar en su categoría en el tercer puesto del ranking mayor internacional.

Primero quedó el estadounidense Jason George con 14.404 puntos, segundo el alemán Karsten Weyland con 14,275 y tercero Peretti con 13.651.