Última semana de funciones para disfrutar y aprovechar

Con gran expectativa, nuevamente el Cine Belgrano será una de las salas elegidas en el país para proyectar en la pantalla grande, antes de su estreno en la plataforma de Netflix, la última película del director nominado al Óscar, Noah Baumbach.

“Ruido de fondo”, adaptación de la novela de Don DeLillo de 1985, está protagonizada por Adam Driver como un ostentoso profesor de estudios sobre Hitler, cuyo matrimonio se derrumba después de que un horrible accidente industrial crea un evento tóxico en el aire de proporciones aterradoras.

Esta comedia negra, más allá de ser una fábula sobre los desastres ecológicos, es también una historia introspectiva sobre otros temas actuales como la mortalidad y el consumismo.

Se podrá ver hasta el martes 13 de diciembre a las 21:30, subtitulada. La entrada general es de $ 700.



PINOCHO

En el segmento familiar, continúa el asombroso musical con animación cuadro por cuadro “Pinocho”, dirigido por el ganador del Oscar Guillermo del Toro y la galardonada leyenda de la animación Mark Gustafson.

Se trata de una nueva reinterpretación del cuento clásico de Marco Collodi sobre el mítico niño de madera. Geppeto es un tallador que aún no pudo superar la muerte de su propio hijo. Así es como decide tallar un muñeco de madera de pino que tendrá el nombre de Pinocho. Pero este muñeco lejos de parecerse al adorado Carlo es más rebelde de lo esperado.

La misma se proyectará en 2D y doblada de sábado a martes a las 18:00, con excepción de hoy, viernes 9 de diciembre, que no habrá función por el partido de Argentina en el Mundial Qatar 2022. La entrada general es de $ 700. Cabe aclarar que la película es apta para mayores de 13 años.



Espacio INCAA

En la sección destinada al Cine Nacional, se estrena “Juana Banana” noveno largometraje de Matías Szulanski recientemente presentado en la 37º edición del Festival de Cine de Mar del Plata.

Szulanski construye en Juana Banana un retrato generacional, el de los jóvenes del siglo XXI que tras dejar atrás la adolescencia y ya de lleno en la vida adulta, no consiguen hacer pie en su propio camino, donde la falta de oportunidades se mezcla con las vacilaciones de cada uno.

Se podrá ver hasta el martes, a las 20:00. La entrada general es de $ 200 y se aplica un descuento a jubilados y estudiantes con un valor final de $ 100. Es apta para mayores de 13 años.



PROMOCIÓN 2X1

Continúa la promoción 2x1 en entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, sábado y domingo, que sean adquiridas con tarjetas de débito o crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA.

Este beneficio se extenderá hasta diciembre inclusive. Se recuerda además, que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.