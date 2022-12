Murió Pinky, una de las figuras más emblemáticas de la radio y la televisión

Murió Lidia Satragno, más conocida como Pinky, una de las conductoras más importantes en el mundo de la radio y la televisión argentina. La noticia fue confirmada este jueves por el director del SAME porteño, Alberto Crescenti.

Según el parte policial, falleció en su casa (República Árabe al 2800), donde también se encontraba su hijo, quien fue el que llamó al 911 para alertar sobre la situación.

Desde hace unos meses, el entorno de la emblemática conductora había alertado una desmejora en la salud de Pinky desde que empezó la pandemia, en 2020. Su hijo Gastón Satragno había sido uno de los que había hablado al respecto: “La pandemia les hizo muy mal. Mamá antes de la pandemia todavía caminaba no mucho, pero caminaba… y ahora no”, había dicho el joven en diálogo con Teleshow.

Lidia Elsa Satragno fue una periodista, política, actriz, exmodelo y conductora televisiva argentina. Además, estuvo involucrada en la política al ser candidata a la intendencia del partido de La Matanza en 1999 en representación de la Alianza; mientras que entre 2007 y 2011 ejerció como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires representando a la alianza Unión PRO.



PINKY, LA MUJER QUE SE CONVIRTIÓ

EN LA IMAGEN DE LA TELEVISIÓN

Fue una de las figuras más emblemáticas de los medios argentinos. Protagonizó decenas de comerciales y pasó por el cine, pero sin duda alguna su mayor carrera la hizo en la televisión.

Todo comenzó en 1958 cuando hizo la conducción de Buenos días, Pinky. Luego estuvo en Club de tejedoras, Modas modos y modistos, Nosotros, Reunión de mujeres, Don Camilo en Rusia, Pinkypátikas, Buenas Noches Pinky, Miss Broadway, Nosotros, Incomunicados, Teleonce Informa, El Pueblo quiere saber, A la noche Pinky, Feminísima, Con sabor a Pinky, Pinky y la noticia, A los ingleses con humor, Pinky y Fontana en persona, La Argentina del 2000, La década del 60, La década del 70, La década del 80, Pinky y el arte, Teledos Informa, Telepinky, Parece que fue ayer y La conversación.

Además, fue protagonista de uno de los momentos más importantes en la televisión argentina: fue la presentadora del cambio de la televisión blanco y negro al color. Un momento que quedó para la historia de los argentinos y de la conductora.



LA DESPEDIDA DE LOS FAMOSOS

"'Señoras y Señores he aquí la televisión en colores…'. Hoy se fue Pinky, la Señora Televisión. Homenaje y mucho amor a su familia en este triste día", escribió Cristina Pérez, junto al video de aquel momento histórico para los medios nacionales que tuvo a Pinky como protagonista absoluta.

"Sra. Televisión, Pinky, gracias por todo", escribió Osvaldo Bazán. Mientras que Ángel De Brito posteó un compilado de fotos de distintas etapas de la vida de la conductora y expresó: "La primera estrella de la tele desde los 50, recibió la TV a color, batió récords de horas al aire y de éxito, una conductora soberbia, contundente y carismática. Hoy murió #Pinky una prócer del espectáculo Argentino".

La Asociación Argentina de Actores, también despidió a la animadora. "Falleció Lidia Satragno, Pinky, conductora, locutora, modelo, actriz y política. Referente histórica de los medios de comunicación, apodada "la señora Televisión". Nuestras condolencias a su hijo, familiares y seres queridos, acompañándolos en el dolor", fue el mensaje que difundieron en las redes.

En tanto, Georgina Barbarossa la recordó como "la número 1 de la TV". Y Macu Mazzuca recordó momentos que compartieron gracias a su profesión: "Falleció Pinky gran personaje de la tv, una de las más grandes, mi saludo para su familia. Tenía mi programa de radio en @Rivadavia630de 14/16 hs y luego seguí Pinky, siempre llegaba unos min antes y conversábamos, me regalaba anécdotas y lindas experiencias".