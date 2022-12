Con Messi y un país alentando

En los últimos 7 mundiales, solo en una oportunidad el combinado albiceleste pudo quedarse hasta la última semana de competencia en una Copa del Mundo; fue en Brasil en 2014 y justamente ayer cuando evocábamos la figura de Alejandro Sabella, a dos años de su partida física, hacedor de ese equipo finalista, encuentra una relevancia en esta previa del choque con los holandeses, en instancias de 4tos de final.

Pasaron más de 3 décadas y con esa excepción, Argentina zigzagueo entre el fracaso de no superar la fase de grupo, despedirse en 8vos o caer en las redes de la ronda siguiente, donde Alemania fue verdugo en dos oportunidades y también nuestros rivales de esta noche aquí en Doha, nos pusieron las maletas en la vereda.

Algo así como un karma que parcialmente sanó la formidable campaña de Pachorra, que bueno es decirlo hoy, en San Pablo acompañó hasta la escalera del avión a Van Gaal, luego que, en la serie de penales, Argentina los dejara sin final a nuestros rivales de hoy en Lusail.

Cuanta asociación de circunstancias y desenlaces que nos ligan a los que hoy denominan Países Bajos; por ejemplo, el combinado nacional los derrotó en una final, la jugada en nuestro territorio en 1978 y esa de Brasil, con una actuación descomunal de Chiquito Romero.

Hay rivalidad y mucha sed de revancha, se nota en el ambiente aquí en la capital del fútbol mundial y también se va a trasladar a las tribunas del Gigante Dorado.

“El equipo está creciendo y eso es muy importante, a nosotros nos pasó en México que a medida que fuimos pasando rivales, tomamos confianza y también bueno es decirlo, se hicieron modificaciones que se asimilaron muy bien”.

Esta observación es de Nery Pumpido, campeón en 1986 y hoy, referente de Conmebol en la gestión de Alejandro Domínguez y su nexo con FIFA; el ex Unión entre otros, nos recibió en el exclusivo hotel Qatar Towers y pudimos armar una charla bien futbolera en la previa de uno de los partidos más importantes para el seleccionado albiceleste de los últimos años.

“El nivel de juego en general de esta Copa, no me ha gustado, esperaba algo más de muchos equipos europeos que llegaron con buenos pronósticos si tomamos como referencia, lo que vemos habitualmente en sus ligas, hay como una tendencia a nivelar para abajo y eso, se está notando. Falta más atrevimiento con la pelota, tomar más riesgos en lo individual, por eso Messi sigue haciendo la diferencia porque, toma la pelota y va para adelante”.

Pumpido ha sido uno de los pocos futbolistas en el mundo en conseguir en un par de años, ganar todos los títulos posibles a nivel clubes con River y también, con la Selección Nacional, también su huella quedó plasmada como entrenador al conquistar con Olimpia de Paraguay la Copa Libertadores, cayendo luego en la final Intercontinental ante Real Madrid en 2002.

“Tengo la ilusión desde este lugar ahora como directivo de Conmebol, de promover que en Sudamérica los entrenadores de formativas, vuelvan a inculcar el valor de la técnica individual y el atrevimiento para jugar ese futbol que solo surge en nuestro continente, algo que fuimos perdiendo, lamentablemente”

Palabra autorizada de un hombre que en sus actividades tuvo el privilegio de ganarlo todo.



EL CASO DE PAUL Y

LAS DUDAS DE SIEMPRE



No fue feliz la conferencia de prensa de Lionel Scaloni al quedar enredado durante la misma y luego en declaraciones exclusivas a los medios argentinos que han pagado derechos internacionales, en polémicos absurdas. La negación de la lesión de Rodrigo De Paul y su vinculación con un rumor poco responsable de la prensa, no se corresponde con su perfil moderado, siendo que además, tal información se filtró desde el campamento en la Universidad de Qatar, dicho lo cual, sí lo que expresó el entrenador argentino, es un dato oficial como debiera serlo, todos los jugadores están para competir en el partido de hoy y en consecuencia, la presencia de Rodrigo De Paul, está confirmada ya que no habría ningún motivo táctico para dejarlo en el banco al hombre que más kilómetros recorre en todos los partidos.

La modificación más importante será el regreso de Ángel Di María que ya está recuperado y luego de no haber jugado ante Australia, volverá a la formación inicial reemplazando a Papu Gómez, esta no sería el único cambio ya que se especula que Scaloni también, cambiaría los marcadores laterales, con los cuales terminó jugando el partido anterior, es decir, Gonzalo Montiel por Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico por el Huevo Acuña.

El partido que tenemos en ciernes a despertado en todo el país un interés que se verá reflejado en todas las plataformas y manifestaciones públicas tanto aquí en Doha como en todas las ciudades y pueblos del territorio nacional.

Solo falta para constatarlo una vez más que el resultado sea cómplice y que la ilusión deje de ser tal, para convertirse en una realidad. Si Argentina tiene la virtud de derrotar a los holandeses, se habrá ubicado en el cuadro final de este torneo y nada será imposible, mucho más, en tiempos de Messi.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



PAISES BAJOS: Andries Noppert; Jurrien Timber, Virgil Van Dijk, Nathan Ake; Denzel Dumfries, Marten De Roon, Frenkie De Jong, Daley Blind, Davie Klaassen; Cody Gakpo y Memphis Depay. DT: Louis Van Gaal.



ARGENTINA: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Correa o Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.



Estadio: Lusail Iconic.

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (España).

Asistentes: Pau Cebrian y Roberto Díaz.

VAR: Alejandro Hernández.

Hora: 16.00

TV: TV Pública, TyC Sports y DSports.