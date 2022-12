Godoy a Estudiantes: ¿Le entra dinero a la "Crema"?

Estudiantes de La Plata sigue adelante con su pretemporada y en las últimas horas cerró con su primer refuerzo. Se trata del delantero Matías Godoy, de último paso por Talleres de Córdoba pero su ficha pertenece a Argentinos Juniors, surgido de la cantera de Atlético de Rafaela, club que aún posee el 50% de los derechos económicos.

El delantero de 20 años viene de jugar en el 2022 en "La T" donde disputó 48 partidos, anotó un gol y realizó 8 asistencias. Es una de las joyitas del fútbol argentino, con bastantes presencias en la Selección Juvenil fue campeón del Sudamericano Sub 15 y Sub 17 en 2017 y 2019 respectivamente. También disputó el Mundial Sub 17 donde marcó 3 goles en 4 partidos jugados.

Godoy debutó en primera con 16 años jugando para Atlético Rafaela en el año 2018. Al año siguiente, ya con 17, marcó su primer gol en el fútbol profesional ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Luego de su buen rendimiento en las selecciones juveniles, fue comprado con el Dinamo Zagreb de Croacia donde no tuvo muchos minutos y terminó regresando al fútbol argentino.

El periodista César Luis Merlo confirmó que está todo acordado para llegar en las próximas horas al club Estudiantes de La Plata, comprando el Pincha el 50% del pase a la T, por lo que el nuevo DT Abel Balbo tendrá un refuerzo que tiene un potencial enorme.