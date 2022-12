Borgnino se sumó a las prácticas

Atlético de Rafaela continúa con su puesta a punto de cara a la temporada 2023 en la Primera Nacional y en la mañana de ayer sumó un nuevo día de trabajos en el predio Tito Bartomioli.



La novedad estuvo en la presencia de Marco Borgnino. El rafaelino no venía presentándose a los entrenamientos y ahora se sumó al resto de sus compañeros.



Borgnino, con contrato vigente hasta diciembre de 2023 debe renegociar con el club su sueldo y es por ello que desde el entorno del jugador ‘aconsejaban’ que no se presentara a los entrenamientos hasta tanto no se arreglara su nuevo salario.



Vale recordar que Claudio Bieler, quien había pedido permiso especial para ausentarse los primeros días, ya trabaja desde el martes junto a sus compañeros.



Con este panorama, el cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán trabaja con ‘plantel completo’ mientras se aguardan por la llegada de los refuerzos, que serían entre 7 u 8. Mientras que aún no se confirmó lo que sucederá con Mateo Castellano, quien finaliza su contrato a fin de mes.



Por otro lado, en las próximas horas, se anunciaría la llegada del ayudante de campo de Medrán, como así también la posibilidad de jugar amistosos en el mes de enero, algo con lo cual se sigue trabajando para sumar minutos de fútbol en pos de una preparación óptima para un torneo que comenzaría a principios de febrero.