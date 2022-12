¿Qué exporta Santa Fe hacia Países Bajos?

Este viernes, a partir de la hora 16 de nuestro país, Argentina jugará los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Países Bajos, o la ex "Holanda", un adversario que históricamente siempre ha sido muy difícil para las aspiraciones del combinado nacional, y que esta tarde no será la excepción. Y aprovechando que estamos en plena efervescencia y fiebre mundialista, vamos a enumerar qué relación une a la provincia de Santa fe con los rivales que ha tenido nuestro seleccionado en la competencia mundialista.

En cuanto al oponente de hoy, desde Santa Fe hacia Países Bajos se exportan, principalmente, biodiesel, ácidos grasos y carne bovina, entre sus principales productos. El biodiesel y sus mezclas, sin aceite de petróleo, encabeza el ranking con 991,3 millones de dólares exportados en el lapso enero-octubre 2022. En segundo lugar se encuentran los ácidos grasos monocarboxílicos industriales con 80,1 millones de dólares. Luego se ubica la carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada con 47,2 millones de dólares, y por último también se han exportado al país europeo "pellets", harinas y tortas de grasas o aceites de girasol por un monto de 28,4 millones de dólares.

En tanto, Australia ha sido el rival en octavos de final, donde fue victoria del elenco de Messi y compañía por 2 a 1. Hacia el país de Oceanía, Santa Fe ha exportado en lo que va del 2022, harina y "pellets" de la extracción de aceite de soja por 47,2 millones de dólares. Entre otros productos, también figura el aceite de girasol en bruto por 8,6 millones de dólares y por último, hubo exportaciones de aceite de soja en bruto, incluso desgomado, 3,3 millones de dólares.

Ya en la fase de grupos, Polonia fue el tercer rival que la Albiceleste, que se impuso por 2 a 0 y pudo quedarse con el primer lugar del Grupo C. Harina y pellets, con 326,2 millones de dólares, maíz en grano, con 2,6 millones de dólares, y maníes sin cáscara, incluso quebrantados, excepto para siembra, con 0,7 millones de dólares, son los principales productos que la provincia ha exportado a Polonia en lo que va del año.

México fue el segundo rival que tuvimos y en donde pudimos lograr el primer triunfo en Qatar 2022, también por 2 a 0. Sobre los principales productos que Santa Fe ha exportado esta temporada hacia el país centroamericano figuran el aceite de girasol con 39,3 millones de dólares, el glicerol con 23 millones de dólares, el aceite de soja en bruto con 17 millones de dólares y válvulas de admisión o escapes para motores con 12,4 millones de dólares.

Por último, el debut ante Arabia Saudita no fue el esperado, ya que fue una derrota dolorosa y sorpresiva por 2 a 1. Del total de las exportaciones de Argentina al país árabe, el 22% pertenece a la provincia de Santa Fe, con un monto de 206,5 millones de dólares. Entre algunos de los alimentos exportados al país arábigo se encuentran los productos agroalimenticios, entre ellos los cárnicos, cítricos, granarios y frutales.