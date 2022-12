Qué hacer cuando la luz del semáforo está titilando

Qué es lo que se debe hacer ante cada luz del semáforo es una de las primeras cosas que aprenden los conductores. Sin embargo, se generan confusiones cuando las luces son intermitentes, es decir, cuando están titilando.

Según la ley de tránsito que rige en todo el país, en las vías reguladas por semáforos los conductores deben:

• Con luz verde a su frente, avanzar.

• Con luz roja, detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la seda peatonal, evitando luego cualquier movimiento.

• Con luz amarilla, detenerse si se estima que no se alcanzará a transponer la encrucijada antes de la roja.

• Con luz intermitente amarilla, que advierte la presencia de cruce riesgoso, efectuar el mismo con precaución.

• Con luz intermitente roja, que advierte la presencia de cruce peligroso, detener la marcha y sólo reiniciarla cuando se observe que no existe riesgo alguno.

Esto significa que, cuando hay luz intermitente se puede efectuar el cruce, sea del color que sea. La diferencia central radica en que, cuando la luz intermitente es roja, es obligación del conductor detener por completo la marcha antes de efectuar el cruce.

Los semáforos con luces intermitentes son habituales en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante la noche, cuando el tránsito es más liviano y no hay necesidad de recurrir a la clásica disposición de luz verde, amarilla o roja para ordenar a los conductores.



CÓMO SON LOS

SEMÁFOROS DEL FUTURO

Se presentó en Europa una tecnología que conecta a los vehículos con los semáforos con el objetivo principal de despejar el camino para ambulancias, camiones de bomberos y vehículos policiales en situaciones de emergencia, y mejorar a la vez el flujo de tránsito para todos.

El sistema funciona a través de la tecnología C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) que permite la comunicación entre los vehículos y los semáforos inteligentes. Estos últimos pueden cambiar de luz roja a verde y viceversa según las necesidades detectadas.

Por ejemplo, en una situación de emergencia, el vehículo (ambulancia, patrullero o camión de bomberos) indica a los semáforos que cambiaran la luz a verde. Una vez que el vehículo pasa por el cruce, los semáforos vuelven a su funcionamiento normal.

En situaciones de conducción diaria, el vehículo recibe la información de cuánto tiempo falta para que el semáforo cambie de rojo a verde. Con ese dato, la tecnología de control de velocidad crucero adaptativo de Ford adapta la velocidad del vehículo para garantizar que una mayor proporción del tránsito encuentre una luz verde.

Cuando el semáforo está en rojo, la velocidad del vehículo se reduce mucho antes del cruce para cronometrar la aproximación del vehículo y llegar al semáforo en el momento en que se pone en verde, por ejemplo de 50 km/h a 30 km/h.

Para los vehículos que se encuentran con una luz roja, la tecnología puede ayudar a minimizar el frenado brusco y el tiempo que pasan parados. Los autos reciben la información del semáforo mucho antes del cruce y reducen la velocidad antes, lo que ayuda a reducir la congestión. (Fuente TN.com)