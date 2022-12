Los mercados reaccionaron al alza luego que Cristina Kirchner renunció a ser candidata

Subieron las acciones en la Bolsa porteña y en Wall Street y bajó el riesgo país. Para los operadores, la renuncia a una candidatura electoral de la ex presidenta "es bienvenida por el mercado, ya que sus políticas suelen ser intervencionistas y esto molesta al mundo financiero".

Los mercados reaccionaron hoy en alza después del anuncio de la vicepresidenta Cristina Kirchner de renunciar a cualquier candidatura en las elecciones de 2023, con subas en las acciones en la bolsa porteña y Wall Street y bajó el riesgo país.

El indicador bursátil S&P Merval avanzó un 1,83% y llegó hasta las 171.177,89 unidades, cerca del récord de 171.462,77 intradiario de la semana pasada y anticipándose a la inactividad del mercado por los feriados de este jueves y viernes.

Las mayores alzas fueron para la acciones de Distribuidora de Gas Cuyana que avanzó 7,58%, seguida por Morixe 7,18%, Cablevisión Holding 6,12%, Transportadora Gas del Norte 6,09% y Ledesma que ganó un 6,00%.

Entre las bajas figuraron los papeles de Rigolleau que se contrajo 2,86%, Cresud 2,69%, Irsa 2,10%, Celulosa 1,72% y Mirgor que perdió un 1,58%.

En Wall Street, las acciones de compañías argentinas subieron encabezadas por Central Puerto que avanzó un 6% y le siguieron Irsa que ganó 4,8%, Cresud 4,4% y Grupo Financiero Galicia con una mejora del 3,4%.

Para los operadores, la renuncia a una candidatura electoral de la ex presidenta "es bienvenida por el mercado, ya que sus políticas suelen ser intervencionistas y esto molesta al mundo financiero".

No obstante las opiniones fueron dispares porque algunos inversores consideraron que la renuncia de Cristina Kirchner "no tiene mucha influencia en el mercado, en virtud de que igual va a ser un personaje influyente tenga o no un rol institucional".

Los bonos soberanos en dólares cotizaron dispares y las principales alzas fueron para el Global 2038 que avanzó 2,5% y el Bonar 2038 con una mejora del +2,2%.

La principal baja fue el Global 2041 que retrocedió un 4,2%,seguido por el Global 2029 se contrajo un 2,2%, pero el riesgo país, que elabora el banco JP Morgan bajó un 1% hasta los 2.363puntos básicos.