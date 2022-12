La mesa nacional de Juntos por el Cambio celebró la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que se trata de otro "capítulo del fin de la impunidad". La presidenta del Senado fue sentenciada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

"Estamos ante un fallo judicial histórico. Todas las garantías institucionales de los acusados se han respetado. Este proceso ha sido ejemplar y demuestra que nadie está por encima de la ley en la Argentina. Este es otro capítulo del fin de la impunidad", comienza el comunicado del espacio opositor.

En la misma línea, apuntaron contra los dirigentes del oficialismo y calificaron de "inaceptables" las reacciones tras la lectura del fallo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2: "La libertad de expresión y la igualdad ante la ley son pilares básicos en el funcionamiento de nuestra república".

Las repercusiones de los referentes opositores en sus redes:

-El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, remarcó: "La sentencia de hoy confirma que se le puede poner un freno a un modelo de corrupción sistémica sin precedentes en nuestra historia. Que no todo da lo mismo". .

-La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que "será Justicia cuando (Cristina Kirchner) devuelva TODA la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos. Mientras, seguiremos atentos y sin bajar la guardia. El kirchnerismo no puede ser subestimado".

-El senador de la Unión Cívica Radical y líder del bloque opositor en la Cámara alta Alfredo Cornejo tuiteó: "Condena e inhabilitación para @CFKArgentina. Se hizo justicia".

-El presidente del bloque de diputados radicales, Mario Negri, sostuvo: "6 años de prisión para Cristina. Esta es la primera condena a la matriz de corrupción que atravesó 12 años de gestión. No hay que entrar en la lógica K que busca el caos y la anarquía. La Justicia no se dirime en las calles sino en los tribunales. La República está intacta".

-La diputada Graciela Ocaña escribió: "6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner. Ahora, los argentinos queremos que CFK y sus secuaces devuelvan la plata, que falta en las rutas, escuelas y hospitales. No olvidar, la corrupción mata".

-Su colega diputado nacional de Juntos por el Cambio Facundo Manes comentó: "La infección en el sistema político argentino ha llegado a todas las instituciones del Estado: donde apretás, sale pus. Tener una vicepresidenta condenada por un tribunal oral, con mucha evidencia en su contra, forma parte de ese cuadro". "Pero la infección no se termina con una condena. Falta avanzar mucho para tener instituciones fuertes en las que todos los ciudadanos podamos confiar", agregó Manes.

-Finalmente, las diputadas nacionales de la Coalición Cívica-ARI dentro de Juntos por el Cambio Paula Oliveto y Mariana Zuvic publicaron el mismo mensaje en Twitter: "Nunca bajamos los brazos, siempre luchamos por lo que creíamos, hoy no ganó la impunidad; #CristinaCondenadaPorCorrupta".