La ONU reconoció oficialmente en 1996 que el 7 de diciembre se celebraría el Día Internacional de la Aviación Civil. Pero ya se venía celebrando por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) desde 1992. La fecha conmemora la creación de la OACI en 1944, que es el organismo que regula las normas sobre aviación civil.



¿Por qué se celebra el Día de la Aviación Civil?

El propósito del Día Internacional de la Aviación Civil es crear y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional. Y es que ya no podemos concebir el mundo sin el transporte aéreo.

Uno de los objetivos de este día es que los países cooperen para crear una red de tránsito verdaderamente global al servicio de toda la humanidad.



Campañas cada 5 años por el Día de la Aviación Civil

Cada cinco años, el consejo de la OACI establece un tema especial de aniversario para el Día Internacional de la Aviación Civil. Desde aquí hasta 2023 el tema de la campaña es el siguiente: "Fomentar la innovación para el desarrollo de la aviación mundial".

Para 2015-2018 el Consejo seleccionó el siguiente tema: trabajando juntos para garantizar que ningún país se queda atrás.

Pero no queremos que te vayas sin conocer algunos datos curiosos sobre aviones, vuelos y aeropuertos. Y también te recomendaremos algunas películas curiosas sobre esta temática.



Algunos datos curiosos sobre vuelos, aeropuertos y aviones

En torno a la aviación comercial, existen muchas curiosidades dignas de conocer, aquí te hablamos de algunas de ellas:

El vuelo más largo sin paradas que existe dura 15 horas y 25 minutos y recorre 13.800 kilómetros entre Sidney (Australia) y Dallas (EEUU). Mientras, en el extremo opuesto, el vuelo más corto dura 27 segundos, que es lo que tarda un avión en recorrer la distancia entre Westray y Papa Westray en Escocia.

En octubre de 2019 se ha batido el récord del vuelo más largo del mundo, entre Nueva York hasta Sidney, en casi 20 horas, sin embargo no ha sido un vuelo comercial al uso, sino una investigación sobre el bienestar de los pasajeros.

El aeropuerto a más altura que existe está a 4.411 metros de altitud en Daocheng Yading (China). Y el más bajo se encuentra en Amsterdam (Holanda) a 3 metros por debajo del nivel del mar.

El avión más grande del mundo es el Antonov AN-225, tiene una envergadura de 88 metros y se utilizó para transportar el transbordador espacial 'Buran'. El más pequeño, el CriCri tiene una envergadura de 4,9 metros.



7 Películas sobre vuelos, aviones y pilotos

Si te gusta el cine, te podemos recomendar muchas películas en torno a la temática de la aviación, vuelos moviditos, accidentes de avión donde milagrosamente se salvan la mayoría de los pasajeros, pilotos que se convierten en héroes.

Sin duda la aviación es un tema de inspiración para los cineastas y muestra de ello son todos estos films y muchos más:

El vuelo (EEUU, 2012): Protagonizada por Denzel Washington, narra el accidente de avión ficticio en el que, a causa de una avería en el avión, un piloto invierte el avión para aterrizar en un campo, salvando así a todos los pasajeros.

Sully (EEUU, 2004):Dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Tom Hanks que interpretó al Capitán Chesley "Sully" Sullemberger, héroe nacional tras el "Milagro del Hudson", en el que salvó la vida de más de 150 personas al aterrizar un Airbus A320 en el Río Hudson.

El Aviador (EEUU, 2004):En esta película, Leonardo DiCaprio da vida a Howard Hughes, uno de los pioneros de la aviación. El film, de Martin Scorsese, se hizo con 5 Oscar.

Up in the Air (EEUU, 2009):Comedia protagonizada por George Clooney, narra una historia desde el punto de vista de los pasajeros que viajan sin parar, cuya vida es estar continuamente en el aire.

El vuelo del Fénix (EEUU, 2004):Tras un accidente de aviación provocado por una tormenta de arena, los diez únicos supervivientes se encuentran perdidos en medio del desierto del Gobi sin ninguna posibilidad de ser rescatados.

Viven (EEUU, 1993):Basada en la historia real de un grupo de jugadores del equipo nacional de rugby de Uruguay, cuyo avión se estrelló en medio de la cordillera de los Andes en octubre de 1972 y que se vieron obligados a recurrir al canibalismo para sobrevivir.

¡Aterriza como puedas! (EEUU, 1980):Desternillante comedia en la que un veterano expiloto de combate que viaja como pasajero se ve obligado a coger los mandos de un avión comercial al sentirse indispuestos los pilotos, provocando una serie de situaciones cómicas.