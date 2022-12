Las condiciones excepcionales fortalecen la competencia en el Nacional de Vuelo a Vela

El calor no agobia a los pilotos en el noveno día de competencia que hace cada vez más interesante al 69° Campeonato Nacional de Vuelo a Vela Rafaela.

Atravesando esta ola de calor y la intensidad de temperaturas que llegaron por segundo día consecutivo a los 40,4 grados, este martes se presentaron algunas nubes aisladas y menores que hicieron entretenida la jornada.

La categoría Open recorrió de Presidente Roca a Jeanmaire, El Cisne, Crispi, regresando al Club de Planeadores Rafaela, en un recorrido de 337.68 kilómetros en promedio, durante tres horas.

El primer lugar tuvo un empate entre Santiago Berca (RS) y Damián Goldenzweig (RW) que hicieron en 137.97 km/h los 415.07 kilómetros; y en 137.94 km/h otros 414.86 kilómetros, respectivamente para agregarse cada uno cien puntos.

Al podio lo completaron Federico Buscema (ICA) para 987 unidades y Juan Pablo Verdura (RX) con 861 puntos.

"Volamos en equipo, lo lindísimo sería empatar siempre. Las circunstancias hacen a veces que por segundos más o por segundos menos se generen diferencias", comenzó explicando Goldenzweig.

Berca entiende que este martes "fue un día más lindo de lo esperado, porque volamos por donde teníamos cumulus y tuvimos la suerte de subir bien y más rápido que el resto".

La explicación de la jornada estuvo puesta en que "nos desviamos mucho, porque de la segunda a la tercera pata hicimos una banana para ir por las nubes. Al principio estábamos un poco descontentos por el recorrido que habíamos hecho, pero finalmente nos dio resultado", coincidieron.

Goldenzweig lidera el total del campeonato con 7.421 puntos, seguido por Berca con 7.396 y Buscema en el tercer lugar con 7.349 puntos.

Todos estos días de competencia los tienen muy conformes. "Invertimos tiempo en esto, le sacamos tiempo a la familia para hacer lo que nos gusta y cuando se vuela en estas condiciones es un placer. Es un tiempo bien invertido", apuntó Damián.

Santiago dijo que "el campeonato es espectacular porque tenemos muchos días volables. Llevamos ocho pruebas y si dios quiere volaremos once, que es mucho más de lo esperado, en condiciones excepcionales y en días largos. Siempre es lindo volar la mayor cantidad de pruebas y lo más largo posible para que los resultados terminen siendo lo más justo, sin que influya tanto el factor suerte".

En la Standard se recorrió del CP Rafaela a Crispi, Freyre, Los Sembrados; y de regreso al Club en un recorrido sugerido de 251.37 kilómetros durante 2:30 horas.

Martín Darrain (JG) del Club de Planeadores Junín fue el mejor del día, con 128.15 km/h para cumplir con 325.08 kilómetros y un total de 815 puntos. Segundo fue Carlos Cucurul Salazar (PR) con 763 unidades y como representante del CP Rafaela se ubicó tercero Marcos Meroño (AG) durante 301.81 kilómetros a 118.33 km/h.

El podio de la competencia lo lidera Gonzalo Riera (RG) con 6.776 puntos, segundo lugar para Cristian Franzini (RI) sumando 6.767 unidades, en tanto que el tercer lugar es para Martín Darrain (JG) con 6.766.

Finalmente, los 15 Metros transitaron sobre Susana, Traill, Colonia Marina, Garibaldi y regresando al CP Rafaela, haciendo 276 kilómetros en tres horas, siendo Manuel Darrain (LG) el de mejor desempeño con 131.64 km/h, durante 368.06 kilómetros sumando 920 puntos.

José Carlos Damiano (FU) sumó 913 puntos en el segundo lugar, seguido por Sebastián Luengo (CQ) con 909, de los cuales nueve unidades correspondieron a una penalidad por la altura de llegada incorrecta.

De todas maneras, Luengo sigue liderando el campeonato con 6.950 puntos, segundo es José Dentone (WL) con 6.897 y Felipe Girado (N1) se ubica tercero con 6.896 puntos.



REMOLCADORES

Cada mañana en el hangar principal del Club de Planeadores Rafaela se entremezclan directivos, pilotos de planeadores y también los remolcadores, esos que hacen que el deporte suceda.

Después de escuchar las características del día, de entender los recorridos, son quienes van en los aviones los que se ponen de acuerdo en la forma de trabajar en el día, para terminar levantando a unos 55 planeadores.

Entre ellos está Milagros Heisser, del Club de Planeadores Esperanza, que llega como piloto de avión con habilitación para remolcar planeadores, para hacer este trabajo durante todo el 69° Campeonato Nacional de Vuelo a Vela Rafaela.

"Remolco desde los 22 años. Estar en esta competencia lo que nos genera respecto de nuestro trabajo habitual es remolcar a un mayor volumen de planeadores. En el club podemos tener diez planeadores saliendo y acá son casi 60 los que vuelan al mismo tiempo, eso genera más tráfico", resume.

"Nosotros llevamos a los planeadores a los 500 metros. Ahí ellos cortan y salen en vuelo libre para que nosotros volvamos a la pista. En caso que el planeador no pueda cortar, nosotros podemos hacerlo", explica sobre el circuito, sobre el recorrido que cumple cada avión para llegar a la zona de corte de remolque y tránsito.