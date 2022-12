Comenzó el operativo de vacunación con quintas dosis en geriátricos de la provincia

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, inició el operativo de vacunación de personas mayores que se encuentran en comunidades cerradas, conocidas como geriátricos, tanto del sector público como privado. El anuncio se realizó este martes en la residencia Longevity, de la ciudad de Santa Fe y se replica en la totalidad de la provincia.

En ese marco, el secretario de Salud, Jorge Prieto, explicó que esta “política de salud dio muy buenos resultados en el momento más complicado de la pandemia, ya que una de las poblaciones objetivo eran las personas mayores, fundamentalmente, en comunidades cerradas”. “Santa Fe tuvo un resultado que fue presentado en el exterior y tiene que ver con la afectación de geriátricos. Veíamos las noticias en el mundo, cuando recién comienza esta ola de Covid. Aquí contamos con una población que ronda las 9.000 de personas mayores alojadas, 16 mil con los trabajadores”, argumentó.

El funcionario analizó el contexto actual por el cual se define esta política sanitaria: “Esta estrategia se replica en virtud de lo que todos tenemos conocimiento, comenzó a incrementarse el número de los casos de Covid a nivel mundial, estamos haciendo la prevención, implementando las vacunas para brindar cobertura a cada uno de los establecimientos, ya sean públicos o privados, de toda la provincia”.

Los plazos de finalización del operativo dependerán de la logística y las cuestiones climáticas, según evaluó Jorge Prieto, quien recordó que los anteriores se desarrollaron “entre 7 y 10 días. Comenzamos en La Capital y toda la Región Santa Fe, en Rafaela, Reconquista y se iniciará también en el Gran Rosario y la zona sur”. “La pandemia no terminó, hay una circulación que tiene que ver con la movilización de las personas, este virus viene evolucionando. Desde que comenzó Omicron no ha variado, tiene algunos sublinajes pero sigue siendo Omicron”, reiteró el funcionario provincial.

“La inequidad en lo que hace a las vacunas y la pobreza de algunos países es lo que posibilitó la aparición de estas variantes que hoy nos ocupan. Por eso instamos a completar los esquemas de vacunación, independientemente de si es el 1ro, 2do, o 3ro de los refuerzos, renovar la inmunidad, es decir que no pasen más allá de los 120 días. Hay vacunas disponibles, contamos con un operativo de descentralización y esto también mejora la accesibilidad”, sostuvo, para finalizar.

Para aclarar algunas informaciones, el secretario de Salud explicó que “la vacuna Sinopharm tiene una plataforma que lleva más de 70 años, fue salvadora para la época y da mucha seguridad. Cuando se colocaron a personas más 50, personal de seguridad y docente, se requirió de un refuerzo para completar el esquema primario. Es decir Sinopharm requirió de 3 vacunas como primario, luego tuvieron el 1er refuerzo, el 2do y ahora tendrá el 3ro. En números de pinchazos serán 6 en lugar de 5. Pero instamos a que se coloquen esta dosis siempre y cuando hayan pasado 120 días de la última aplicación”.