Jornadas de reflexión de FONIVA

Se pusieron en marcha este martes las jornadas de reflexión de SOIVA llevadas a cabo en conjunto con FONIVA (Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines). Las mismas se llevarán a cabo hasta este miércoles en el predio que el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines posee en la vecina localidad de Bella Italia.

Sobre esta actividad, Marcelo Lombardo, secretario general de SOIVA, manifestó que "estamos llevando a cabo una jornada organizada por nuestra federación, FONIVA, que en una nueva etapa de conducción ha fijado algunos nuevos objetivos que entendemos son necesarios para encarar esta etapa. Y justamente, uno de esos objetivos está orientado a lograr que la FONIVA tenga una mayor territorialidad. que tenga una presencia mayor en los distintos puntos del país y un acercamiento estrecho con cada uno de nuestros representados, brindándoles herramientas para que pueda desarrollar la actividad gremial en el interior de las empresas, tanto a delegados como a integrantes de comisión directiva".

Alrededor de 50 personas se encuentran participando de estos talleres, no sólo de la ciudad y de la provincia, sino también de Buenos Aires. En este sentido, Lombardo agregó que "tenemos el privilegio de que nos visita una delegación de compañeros de FONIVA de Capital Federal, de Venado Tuerto, Pergamino y Olavarría, además de la grata presencia de la compañera Cristina Apes, que es nuestra secretaria adjunta a nivel federativo y que estamos aprovechando para poder llevar adelante algunos talleres que están relacionados a valores y comunicación, dos herramientas fundamentales para poder desarrollar nuestra actividad gremial. Así que durante la mañana organizamos este tipo de talleres, que fueron muy participativos y donde los compañeros se engancharon muy bien y se encuentran disfrutando de la jornada. Con posterioridad, realizamos también un taller sobre violencia y acoso laboral, una situación que se da hacia el interior de los talleres, fundamentalmente en los talleres de la industria del vestido. Lamentablemente, es una práctica que en nuestro caso podríamos decir que es habitual, y donde impone de parte de quienes ejercemos la representatividad gremial con un trabajo arduo y constante y una tarea de concientización también y de apoyo y acompañamiento de cada una de las compañeras y compañeros que tienen que pasar por esas difíciles situaciones". Por último, el dirigente destacó que "aprovechamos para hacerlo en el marco de estos talleres que son de par a par, de compañero a compañero y con la presencia de dirigentes que aportan su experiencia y su conocimiento por haber atravesado situaciones de esta característica, haber podido acompañar a compañeras que han sufrido este tipo de situaciones, con la expectativa de que podamos cubrir este compromiso que han asumido los compañeros de Rafaela de participar de estos talleres".



ACOSO LABORAL

Por su parte, Cristina Apes, secretaria adjunta del consejo directivo de FONIVA, afirmó sobre los talleres que "nos vamos a encontrar con muchos quiebres, con muchas personas que por ahí tienen algo reprimido y la idea es brindarle las herramientas suficientes como para que ellas puedan, no solo para su vida personal, sino también en lo laboral y familiar. El 99% de nuestro gremio está conformado por mujeres costureras y sufren mucho lo que es el acoso laboral y/o violencia. Nosotros, en Capital, lo vivimos mucho a diario y a través de esa problemática empezamos a este tipo de talleres para brindarles a las trabajadoras. ¿Cómo se puede luchar contra este acoso? Con el convenio 190 de la OIT. En la FONIVA tenemos el protocolo, y también debemos armar lo que son las comisiones de género".

Por último, en relación a las vivencias y experiencias que pudo recabar durante las jornadas que se vienen realizando, sostuvo que "es la primera visita a Rafaela y la segunda vez que estamos participando como FONIVA. El primer encuentro fue en Pergamino, donde hubo quiebres de compañeros, donde hubo 3 delegados que no se hablaban hace 15 años. Logramos, con estos talleres, que los compañeros hagan ese quiebre y vuelvan a tener esa amistad y compañerismo, que es lo que uno viene trabajando codo a codo. Queremos que se lleven la mejor herramienta y la idea de estos talleres es que no venga el dirigente y de una charla, sino que es importante la participación de todo el equipo, ya que tratamos de hacer un equipo de trabajo. Hoy se logró, con uno de los talleres de comunicación y valores, que varias personas puedan soltar eso que tuvieron reprimido por mucho tiempo".



SIGUE HOY

Las jornadas de talleres de reflexión denominadas "Construyendo Futuro" finalizarán este miércoles. A la hora 8 está pactada una nueva concentración en la sede social de SOIVA Rafaela (Lamadrid 136) con un city tour por la ciudad que será de manera opcional. Mientras que en el horario de las 10:30 se realizará el taller "Resiliencia en mujeres" a cargo de Maria Soledad Cappeletti, coordinadora de políticas laborales de SOIVA Rafaela. Posteriormente, a las 12:30, se realizará el cierre y despedida del evento.