"Lo importante es ayudar a los que menos tienen", dijo Cocco

Tal como se adelantó días atrás por este medio, este próximo sábado, a las 18:00, se realizará el evento "Rafaela unida por una navidad para todos". Esta iniciativa tuvo como primer objetivo ayudar a los que más lo necesitan a través de una colecta de alimentos no perecederos, elementos navideños y juguetes. Se ha venido difundiendo y ya muchos rafaelinos solidarios han acercado sus donaciones a la Fundación SEOM.

En el evento habrá espectáculos musicales en vivo de Viaje Adentro, Clave Folk, Cumbia Morena, y también estará la participación especial de David Bolzoni, quien hace poco estuvo participando de otro recital en la ciudad.

Darío Cocco, representante de la Fundación SEOM, dialogó con diario LA OPINIÓN contando detalles sobre la actividad, y cómo se están preparando para la misma.

“Nosotros este año en SEOM creamos su Fundación, y entendíamos que como primer evento o medida, teníamos que generar algo solidario. Somos una organización gremial que se debe directamente a la comunidad, ella es quien paga nuestro sueldo, somos empleados públicos municipales. Entonces quisimos trabajar para la comunidad para los que menos tienen o para los que no tienen todo lo que quisieran. Por eso nos unimos a la Fundación del Padre Suppo y generamos esta actividad que la vamos a hacer para toda la ciudad en general. Lo único que vamos a pedir es que quien venga a este evento que nos alcance algún alimento, juguete o elemento navideño. Lo importante es pasar un lindo momento y ayudar a los que menos tienen”, comentó.

Dijo que Rafaela "siempre fue muy solidaria", y que estos eventos son buenos para pasar tiempo en familia y compartir con otros.

“Lo vamos a hacer con bandas reconocidas a nivel local, y va a cerrar un artista nacional con prestigio internacional como es David Bolzoni, quien tuvo la amabilidad de colaborar con este evento. Lo convocamos y enseguida dijo que sí”, contó.

También informó que va a haber algunas sorpresas como el Cuerpo de Bomberos con autobomba para los chicos, juegos para ellos, puestos de food track, van a estar los amigos de Flaming con algunas bebidas, etc.

“Todo va a ser donado a esta colecta, las ganancias van a ser donadas a la colecta. La idea es pasar una linda noche el sábado; aunque haya altas temperaturas, se ponen lindas las noches al aire libre. No todos pueden viajar y entendemos que la oferta es variada, muy interesante desde lo musical, y también importante por lo solidario, con este espíritu navideño que tratamos de fomentar”, comentó.

Informó que los preparativos vienen perfecto, que están difundiéndolo al evento en todos lados y que tienen muy buena recepción. “Muchos dicen que quieren colaborar, que van a llevar su aporte, también hay empresas que ya se han sumado. Rafaela es un lugar de gente muy solidaria, y nuestros espíritus se van a llenar del corazón navideño sabiendo que le vamos a hacer el bien a chiquitos y a gente que lo está necesitando”.

Al referirse a la Fundación Vistiéndonos de Sol llevada adelante por el Padre Suppo, comentó que lo bueno es que abarca desde la niñez hasta los adultos mayores. “Él ayuda absolutamente a todos, así que todo lo que podamos hacer lo vamos a traccionar. Es un esfuerzo grande de trabajo, hay un equipo grande, hay delegados trabajando para poder generar esto, invitar a todos. Es un trabajo enorme que se está haciendo, entendiendo que ameritan los que menos tienen y también el devolverle a la ciudadanía todo lo que nos da”.

Comentó que ya han estado recepcionando alimentos, elementos navideños, y juguetes. Tendrán tiempo hasta mañana todo el día para llevarlo a la Fundación SEOM, y también pueden, los que deseen, hacer una transferencia al CBU de la misma, la que luego será entregada a la que preside el Padre Suppo. Cabe mencionar que el sábado, en el mismo evento, también se podrán llevar las donaciones.

“Estamos muy contentos, entendemos que es importante terminar el año de esta manera. Fue un año muy difícil, pero vemos que es positivo en general más allá de las dificultades que tenemos en Argentina y a nivel mundial también. Pero hay que pensar en todos, más allá de que algunos puedan estar mejor que otros”, finalizó.