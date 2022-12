Audiencia y concentración de Amsafe frente a IAPOS

AMSAFE asistió ayer a la audiencia solicitada con el director del IAPOS, Oscar Broggi, y en ese marco se llevó a cabo una concentración en defensa de la salud de los trabajadores y de sus familias. La misma se realizó frente a la sede de IAPOS en Rivadavia 3452 de la ciudad de Santa Fe, donde estuvieron presentes trabajadores de la educación de toda la provincia.

A la salida de la audiencia Rodrigo Alonso -Sec. General AMSAFE- expresó lo siguiente: “compañeros, en primer lugar agradecerles el esfuerzo de venir de cada departamento de la provincia, de cada delegación de AMSAFE.

En el día de hoy -por ayer- tal cual lo habíamos establecido, habíamos solicitado una audiencia con el directorio de nuestra obra social, se realizó y ha girado en torno a grandes temas, uno la enorme preocupación que tenemos las trabajadoras y trabajadores activos y jubilados por el déficit en los servicios de nuestra obra social. Planteamos claramente que no podemos aceptar el plus, que no podemos aceptar cada vez pagar más bonos, que no podemos aceptar que cada vez tenemos menos servicios, que no podemos aceptar que cada vez hay menos prácticas médicas que nos autorizan, que no podemos aceptar que permanentemente no nos dan los turnos para poder llevar adelante todas las prácticas que estamos necesitando. Y hemos planteado desde AMSAFE también, que es una vergüenza que esta obra social no cuente con un directorio donde los trabajadores y las trabajadoras tengamos voz. Esta obra social nos pertenece a nosotros, a las trabajadoras y trabajadores, que mensualmente estamos aportando. Cuando discutimos en la paritaria los aumentos remunerativos, ¿por qué discutimos aumentos remunerativos?, ni más ni menos que para que haya aportes a IAPOS y esta obra social tiene dueño, son las trabajadoras y trabajadores y somos los que nos merecemos estar en el directorio para discutir qué pasa con los recursos de nuestra obra social. No puede ser que hoy tuvimos una entrevista, que giro básicamente en torno a que a la obra social le faltan recursos. Ese es el argumento que tiene el directorio de la obra social, le faltan recursos. Nosotros decimos que a los recursos los tiene que poner el estado, los tienen que poner los grandes grupos médicos; no puede ser que siempre los recursos lo pongamos los trabajadores y las trabajadoras, y no se nos garantice el derecho a la salud que nos merecemos. Por eso hemos planteado claramente que es necesario tener encuentros permanentes para solucionar todos los problemas que tenemos en nuestra obra social, pero también dejamos claro que vamos a pelear y vamos a seguir peleando para mejorar esta obra social de las trabajadoras y los trabajadores. A no bajar los brazos porque IAPOS es de los trabajadores y las trabajadoras activos y jubiladas/os".

Luego, el dirigente agregó que "hay que seguir peleando porque la salud es un derecho y está claro que vamos a levantar nuestras banderas y vamos a seguir peleando para que esta obra social cubra las expectativas que nos merecemos todas las compañeras y compañeros. Muchas gracias por la presencia, a seguir la lucha".

Por último, el gremio manifestó que "la salud no puede ser la variable de ajuste. La obra social tiene que garantizar la cobertura de todas las prestaciones para que el cuidado de la salud sea una realidad. Desde AMSAFE se exigió la inmediata solución de los conflictos y el cese en los cortes de prestaciones. El IAPOS debe intervenir en los conflictos y resolverlos rápidamente para que se garantice la atención. Es necesario un sistema de salud que proteja, cuide y acompañe. Hoy, las y los afiliados están desprotegidos, rehenes de los conflictos entre los prestadores y la obra social.

La salud no es mercancía, es un derecho, y el estado debe garantizarlo".