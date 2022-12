Rosberg todavía no ve muy fuerte a Mercedes

Tras la mejoría del equipo Mercedes durante la temporada 2022 de Fórmula 1, el alemán Nico Rosberg, campeón mundial con la marca en 2016, enumeró las razones por las que cree que los de Brackley aún no dominarán en 2023, especialmente en la primera mitad del año.

Tras los ocho años de dominio que las "flechas plateadas" interpusieron en la Fórmula 1 desde la llegada de la era híbrida, el comienzo del nuevo reglamento en 2022 no fue de la mejor manera para Mercedes.

Los de Brackley habían pasado de dominar a estar terminando a un minuto de distancia de Red Bull y Ferrari a comienzos de la reciente temporada.

El W13 no tuvo los resultados esperados y trajo a Mercedes más problemas de lo previsto que los relegaron, sobre todo en la primera mitad del año. Poco a poco esos problemas fueron solucionándose, alcanzando en ritmo a Ferrari y siendo capaces de lograr una victoria en el campeonato con George Russell.

"Su coche tuvo que hacer frente a mucha más resistencia al avance que Red Bull o Ferrari. Como resultado, eso ha provocado que no fuesen tan rápido en las rectas. Es algo de lo que han adolecido todo el año", comentó Rosberg en el sitio Sky Sports.

"Creo que el drag es la última pieza del rompecabezas que Mercedes aún necesita colocar para tener más posibilidades de lograr victorias y ganar el campeonato", agregó Nico.

Sin embargo, Rosberg cree que el buen progreso de Mercedes a final de este año no significará que en 2023, en especial a comienzos de temporada, estén peleando, ya que perdieron demasiado tiempo en el desarrollo del monoplaza que usarán en el siguiente campeonato por solucionar sus problemas.



PROBÓ FERRARI

Pirelli sigue adelante con el desarrollo de los neumáticos de lluvia con dos días de test en el circuito de Fiorano.

Ferrari volvió ayer a su pista tras concluir la temporada 2023 y Carlos Sainz se puso al volante del F1-75 en la primera de las dos jornadas de pruebas que la firma Pirelli le pidió a la casa de Maranello.

Hoy será el turno de Charles Leclerc, el otro piloto del equipo Ferrari en la F1.

Los técnicos de Pirelli, liderados por Mario Isola, pidieron cambiar el plan de trabajo previsto utilizando al principio neumáticos intermedios (verdes) para comprobar el paso a slicks de piso seco.

En la última parte de la jornada se activó el sistema de riego automático, que permitió mojar el asfalto con la cantidad de agua deseada.



VOLVER A SUBIR

McLaren dejó atrás una temporada compleja en la que retrocedió claramente en comparación con los dos últimos años.

El equipo, que fue muy lento, sobre todo en la primera parte de la temporada, se recuperó después, pero sólo le alcanzó para ser quinto en el Campeonato de Constructores, por detrás de Red Bull, Ferrari, Mercedes y Alpine.

Aunque el equipo se quedó rezagado en algunas áreas, avanzó mucho en otras. Una de ellas son las paradas en boxes, que han tenido muchos problemas en los últimos años, ya que McLaren incluso tuvo la detención en boxes más rápida.

"Uno de nuestros puntos fuertes son las paradas en boxes, podemos hacer paradas muy rápidas. Creo que podemos ser incluso los mejores después de trabajar un poco. También estamos en una muy buena posición en términos de estrategia", expresó el director de carrera, Andrea Stella.