Un cierre de año a pleno en La Máscara

Con un fin de año lleno de propuestas y muestras de cierre de ciclo, La Máscara suma nuevas funciones de "Con alegría" y "After office", del Taller de Teatro para adultos principiantes, coordinado por Gustavo Mondino.

La sinopsis de "Con alegría" dice lo siguiente: “Distintas motivaciones nos trajeron hasta acá. Cada clase es aprendizaje, lugar de encuentro, de vínculos, un espacio donde jugamos como niños sin miedo a ser juzgados. Y ese juego nos llevó hasta otro grupo: el de contención y ayuda coordinado por una pastora muy especial. Allí se encontrarán personas que buscan estar mejor, que desean ser queridas, que se encuentran solas y vulnerables. ¿Podrá la pastora ser guía y ayuda para estos cambios? No lo sabemos, pero que el intento sea siempre 'con alegría'".

En esta ocasión, actúan Marisa Bergesio, Belén Bruno, Marcos Fontana, Antonela Imhoff, Leonela Leiva, Gabriela Limonta, Lisandro Oregioni, Martín Peretti, Victoria Rossa, Mavi Scarpellini, Luz Pantaley, Virginia Tomassini, Josefina Vega Fillón y Vanesa Zurvera.

La misma se podrá ver hoy, miércoles 7, a las 20:30.

Por otro lado, la sinopsis de "After office" dice: “Distintas motivaciones nos trajeron a experimentar con el teatro. Cada clase es aprendizaje, lugar de encuentro, de vínculos, un espacio donde jugamos como niños sin miedo a ser juzgados. Y ese juego nos llevó a la oficina de una empresa en donde diferentes personajes darán testimonio de una reunión de trabajo que terminó en “after office” y puso sobre la mesa una historia de amor que tiene sed de segunda vuelta”.

Actúan Camila Bruno, Valeria Fontaneto, Alex Gatti, Gisell Godoy, María Sol Gomez, Andrés Gorgni, Analía Olivera, Fernando Soria, Laura Rulfi, Valentina Ulrich, Carolina Villareal, Santiago Von Muhlinen.

Se podrá ver también hoy, a las 22:00.

A esta novedad se suma "La página en blanco", muestra que se realiza en el marco del Taller de teatro para avanzados, coordinado por Gustavo Mondino. Se podrá ver el próximo martes 13 y jueves 15 de diciembre a las 21:30.

Su sinopsis expresa: "Salir a escena con un orden aleatorio de momentos será la página en blanco que se irá completando en 50 minutos. Como una invitación, como provocación, como excusa de poner a prueba lo que el cuerpo sabe. Hay corazón, ideas y deseo de no fracasar. Hay trece personas en busca de una escena perfecta y la incertidumbre se hace presente llenando de dudas el aquí y ahora".

Además, está inspirada en fragmentos de "El desapego es una manera de querernos" de Selva Almada.

Actúan Daio Albanesi, Marcela Bailetti, Ester Baldo, Ese Caluva, Vrai Cejas, Samanta Forni, Leo Frana, Bruno Galloni, Piqui Guntern, María Marelli, Mariano Perassi, Fernando Sacone y Manuel Zimmermann.

Las entradas para estas tres propuestas están disponibles de 17:00 a 20:00 y una hora antes de la función en el Centro Cultural La Máscara (Constitución 250). También pueden reservarse al 3492 503222, llamando o vía Whatsapp. El costo es de $ 1000 generales, $ 700 estudiantes y jubilados y gratis para asociados.



PROPUESTA DE FIN DE SEMANA LARGO

Como se adelantó en las redes de La Máscara, este viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de diciembre se realizará un Mercado de Arte y Diseño, en Constitución 250. Participarán artistas, emprendedores y diseñadores que ofrecerán su variedad de productos y objetos de diseño; cerámica, joyería, deco, dulces, sahumerios, madera, arte, productos de bio cosmética, entre otros.



CELEBRACIÓN DE SUS 25 AÑOS

El 17 de diciembre, de 20:00 a 2:00 se realizará un festejo abierto a toda la comunidad. Se cortará la calle de La Máscara y habrá teatro, food trucks, barra, videos, djs y el show musical de los "5 monos" junto a artistas invitados. "Constitución 250 es el espacio que supimos y pudimos habitar, cuyas puertas abiertas nos invitan a seguir creciendo, a reinventarnos, a seguir creciendo como espacio y como grupo. Constitución 250 es el Centro Cultural La Máscara, ese refugio que alberga proyectos, sueños y deseos de quienes pasaron, de quienes seguimos y de quienes vendrán", expuso en sus redes el Centro Cultural.