Celebra la premiación del Salón Anual y del Certamen Padeletti

El Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez”, dependiente del ministerio de Cultura, invita a la premiación del 99º Salón Anual Nacional de Santa Fe y 5º Certamen Hugo Padeletti. Estímulo a la investigación en el campo de las Artes.

La cita es este jueves 8 de diciembre, a las 20 hs, en la sede del organismo (4 de Enero 1552, Santa Fe), cuando se llevará a cabo el acto protocolar de entrega de premios y estímulos y un agasajo junto a los asistentes. El desarrollo del evento contará con el apoyo de intérprete de Lengua de Señas.

Previamente, desde las 17 hs, el museo estará abierto al público para recorrer el Salón y “Museo Tomado”, la muestra patrimonial de gran escala que se extiende por todo el edificio.

La premiación es un evento de celebración que convoca a los artistas seleccionados del Salón, jurados de ambas convocatorias, autoridades provinciales y locales, representantes de instituciones patrocinadoras, la comunidad de investigadores y agentes del campo de la cultura y el público del Museo.



PREMIOS Y ESTÍMULOS

La resolución de los premios y estímulos del 99º Salón de Santa Fe estuvo en manos del Jurado integrado por Clarisa Appendino, Camilo Guinot y Marcos Figueroa.

El Premio Adquisición Gobierno de la Provincia de Santa Fe fue otorgado a la obra “Ian”, instalación conformada por un retrato articulado y un video, de la artista Ayelén Coccoz; la cual se incorpora a la colección del Museo Rosa Galisteo, conformada por más de 2800 obras.

Los premios estímulo fueron los siguientes:

Premio Estímulo Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe (No adquisición) a la obra “Las herramientas de Julio” (cerámica) de Gabriel Baggio.

Premio Estímulo Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” (No adquisición) a la obra “Línea de producción” (instalación de audiovisuales) de Paula Massarutti.

Premio Estímulo Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe (No adquisición) a la obra “Los cimientos en el polvo” (tejuelas de barro) de Florencia Sadir.

Premio Estímulo Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe (No adquisición) a la obra “Contrapeso” de la serie “Formas de acción” (fotografía digital) de Cintia Clara Romero.

Premio Estímulo Universidad Nacional del Litoral (No adquisición) a la obra “No me olvides” de (video digital) de Juan Desteract.

Premio Estímulo Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe (No adquisición) a la obra “82 (Bar en el Folies-Bergere)” de la serie “Estilo e iconografía” (fotografía) del colectivo integrado por Nicolás Martella y Manuel Fernández.

Premio Estímulo Pilay-Capitel No adquisición) a la obra “Sin título” (lápiz sobre papel cuadriculado) de Alejandro Montaldo.

En cuanto al 5º Certamen Hugo Padeletti. Estímulo a la investigación en el campo de las Artes, el Jurado resolvió por unanimidad distinguir el proyecto de la investigadora Malena La Rocca titulado “Rumor del escándalo en el Rosa Galisteo: una investigación a partir del montaje ‘Comunión’ de Juan Carlos Uviedo”. El mismo busca indagar sobre el montaje teatral realizado por el artista escénico santafesino en 1975 en el Museo Rosa Galisteo.



VISITA AL 99º SALÓN ANUAL

El 99º Salón de Santa Fe se podrá visitar hasta el domingo 11 de diciembre. Los días y horarios de apertura al público son jueves y viernes de 9 a 12 y de 17 a 21 hs; sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs.

La exhibición reúne a 24 obras de artistas contemporáneos argentinos provenientes de CABA y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y un artista de Francia.