Santa Fe, Rosario y Rafaela postuladas para los Juegos Suramericanos 2026

«Somos una ciudad cuna de deportistas y atletas muy grandes. Somos la más pequeña de las tres, pero tenemos una voluntad y un norte muy claro, que es posicionar a Rafaela como ciudad turística de eventos”, remarcó el intendente Luis Castellano en la Casa Gris, donde el gobernador Omar Perotti postuló a la Provincia, a través de Santa Fe, Rafaela y Rosario, para ser sede de los Juegos Suramericanos 2026.

En este marco, el primer mandatario recibió la visita del Comité de Evaluación de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) y del presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, para buscar conseguir un hecho inédito en la historia del deporte provincial.En relación a la posibilidad que nuestra ciudad sea sede de los Juegos Sudamericanos 2026, Luis Castellano explicó que “en línea con esa proyección, lo vamos a hacer como es nuestra metodología, trabajando junto el sector público y privado, con las universidades y poniendo voluntad y esfuerzo”.

En el inicio del encuentro, Omar Perotti agradeció al Comité “por haber tomado esta presentación de Santa Fe con la seriedad y la responsabilidad de merecer una evaluación y una visita a la que nos estamos sometiendo”, y agregó que esta “no ha sido una decisión en soledad, ha sido una decisión junto a los intendentes de Rosario, de Santa Fe y de Rafaela para asumir este compromiso”.

El Gobernador sostuvo que se trata de “un compromiso que tiene bases sólidas en lo que es nuestra provincia, no solamente en su espíritu deportivo, sino en su capacidad organizadora”, y repasó la realización de “los Juegos de Playa en Rosario, desde los Juegos de la Juventud desarrollados con todo éxito este año y el evento de la Conmebol con el fútbol de playa en la ciudad de Santa Fe. “Son algunas de las demostraciones de la capacidad organizativa que se pone a disposición de esta evaluación”, agregó.



INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS

Esto “nos permite aprovechar infraestructura y generar mejoras, pero también nos permite aprovechar la capacidad hotelera de las sedes en una instancia manejable. Es un desafío importante porque el número de deportistas va a ser importante”, mencionó el gobernador.

En ese sentido, dijo Perotti que “allí es donde entendemos la fortaleza de esta propuesta, de este equipo, la experiencia de gente que trabajó en organizaciones anteriores, el deseo y el compromiso de acompañar las inversiones que pondremos en marcha en el 2023 camino hacia el 2026, con el acompañamiento no sólo de las distintas ciudades, sino también de las entidades deportivas”. “Tenemos el deseo que no solamente ustedes en esta instancia sean evaluadores de nuestras posibilidades, sino también que con la experiencia sean consejeros, para que podamos llegar a marzo con la mejor propuesta”, remarcó.

Los Juegos Suramericanos, organizados por la ODESUR, son una de las competencias más importantes en América Latina, con la participación de más de 50 disciplinas deportivas, muchas de las cuales son clasificatorias a los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027. El certamen internacional cuenta con la participación de más de 7.000 atletas de 15 países del continente sudamericano.

Las modalidades deportivas propuestas son acuáticos, aguas abiertas, atletismo, balonmano, baloncesto, badminton, básquet 3x3, béisbol, boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, esquí náutico, fisicoculturismo, fútbol, hockey césped, ecuestre, e-sport, gimnasia, lucha, judo, karate, pesas, patinaje, padel, pentatlón, rugby, remo, squash, softbol, taekwondo, tenis, tiro deportivo, tiro con arco, triatlon, vela, voley playa, y voleibol.

En tanto, la postulación que realizó el gobierno de la provincia, a través de su secretaria de Deportes Florencia Molinero, junto al Presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, fue uno de los puntos salientes de la Asamblea General Extraordinaria de la ODESUR, que se celebró el 30 de septiembre de este año en el Centro de Convenciones del Paseo La Galería, en Asunción.

La decisión de Odesur respecto a la sede de los Juegos en 2026, será confirmada en la Asamblea Ordinaria a realizarse el 25 de marzo próximo, en Buenos Aires.



CREAR NUEVOS ESPACIOS

El subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio, manifestó: “Estamos orgullosos de que el Gobernador de la provincia tenga en cuenta a Rafaela como una de las tres ciudades para ser sede de los juegos. Es algo que va a ayudar mucho para que la ciudad se siga potenciando como ciudad deportiva”.

A su turno, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, quien junto a Podio estuvieron en la postulación, explicó: “Nos pone muy contentos tener que pensar y planificar la ciudad para recibir a tantos deportistas de 15 países de Sudamérica y potenciar nuestra ciudad brindando la estructura que tenemos y mejorando para ese evento deportivo único en la historia de Santa Fe”.“Volvemos de Santa Fe pensando en que tenemos un camino largo hasta el 2026, donde vamos a mejorar y crear espacios nuevos para poder desarrollar las disciplinas deportivas que nos deleguen a Rafaela”, concluyó la funcionaria.



DISPUESTA A RECIBIR DEPORTISTAS

Por su parte, el presidente de Odesur, Miguel Ángel Mujica, agradeció al gobernador “porque la provincia tuvo el coraje de postularse y nos encanta saber que hay ciudades como Santa Fe, Rosario y Rafaela están dispuestas a recibir a deportistas, después de haber celebrado este año los juegos en Asunción, Paraguay. Por lo tanto, la vara para Santa Fe les queda alta porque realmente fueron unos juegos maravillosos”.