Scaloni probó dos equipos en la práctica

La Selección argentina volvió a entrenarse este martes en la Universidad de Qatar, con la novedad sobresaliente de que Ángel Di María trabajó de manera diferenciada y el técnico Lionel Scaloni empezó a diagramar los aspectos tácticos para el encuentro del próximo viernes ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y probó dos equipos.

Luego del triunfo ante Australia por 2 a 1, el plantel argentino tuvo un día libre (domingo), se entrenó el lunes y ayer sumó una nueva jornada de trabajos pensando en el encuentro crucial frente a los neerlandeses que lo podría depositar entre los cuatro mejores del certamen. La novedad principal pasó por Di María, quien, tras sufrir una contractura en el muslo de la pierna izquierda, arrancó el entrenamiento a la par del grupo, pero luego continuó los trabajos de campo de manera diferenciada. De su evolución en estas prácticas dependerá su chance de ser o no titular ante Países Bajos, ya que, al no poder continuar a la par de sus compañeros, su estado físico es un incógnita, aunque se estima que podría ocupar al menos un lugar en el banco de suplentes.

En cuanto al resto de la jornada, Scaloni propuso un trabajo táctico en cual paró dos equipos, uno de los cuales estuvo conformado por Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Ángel Correa, Lionel Messi y Julián Álvarez. Si bien es difícil que el entrenador tenga al once titular que jugará el viernes, podrían haber varias sorpresas: Paredes en lugar de Enzo Fernández, las salidas de los dos laterales que jugaron ante Australia -Nahuel Molina y Marcos Acuña- y que Correa reemplace a Alejandro Gómez, quien sufrió un esguince. En caso de que Di María se recupere, podría ocupar el lugar del jugador del Atlético de Madrid.

En la segunda parte del entrenamiento, Scaloni probó con otro equipo: Montiel, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister, Messi y Álvarez. Sacó a Correa, subió a Mac Allister e ingresó el jugador del Benfica en el mediocampo.

Aunque es muy pronto para definir el elenco, lo cierto es que el técnico argentino deberá realizar al menos una modificación con respecto al encuentro frente a Australia ya que Gómez no podrá dar el presente por su lesión y, si Di María no está en condiciones, se abre nuevamente un abanico de posibilidades. Todas implican un cambio de esquema: Lisandro Martínez para defender con tres centrales, Leandro Paredes para armar un mediocampo con doble cinco y hasta Lautaro Martínez, para hacer doble nueve con Julián Álvarez.