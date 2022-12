Omar Visconti: premio al artista y músico del año

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Omar Visconti es sinónimo de bandoneón y siempre que se lo ve sobre un escenario, se destaca su virtuosismo y entusiasmo por el instrumento. Además de aplausos, el 12 de noviembre pasado recibió el Primer Premio Intercontinental como “Artista y Músico del año” de la mano de L.G. Producciones de Villa Carlos Paz. Luciano Garbellano (LG ) y su gente lo consideró así ya que ha participado de diferentes festivales y encuentros culturales locales, nacionales e internacionales, demostrando su talento como músico bandoneonista. Además, es el primer músico bandoneonista galardonado por la empresa. El premio destaque fue entregado en la Gala de la Cena Show realizada en Carlos Paz, por su labor y aporte a la cultura nacional como “Músico Destacado y privilegiado en todo el país”.

Omar Visconti nació el 20 de noviembre de 1997, acaba de cumplir 24 años y vive actualmente en su domicilio de la Zona Rural de Colonia Mauá.

Sobre sus inicios nos dice: “hace 19 años que empecé a incursionar en la música. Inculcado por mis padres a los 5 años comencé los estudios de bandoneón en la ciudad de Rafaela con el profesor Ramón Bohuier”.

“Cuando tenía 7 años realice mis primeros pasos en los escenarios, tocando en una fiesta de mi localidad”. A partir de ese momento fue invitado a participar de distintos eventos como solista en la provincia de Santa Fe, en Córdoba, Tucumán y Catamarca.

En el año 2009 logró el Primer Premio en la categoría Solista Instrumental Menor en el 37° Festival Nacional Paso del Salado en Santo Tome (Santa Fe).

En el año 2010 fue Seleccionado para participar del programa televisivo Talento Argentino, habiendo actuado en el Teatro Broadway de Rosario.

Omar nos dice que “a los doce años integré por primera vez una orquesta estable, el Quinteto Tango de la ciudad de Rafaela”. “En el año 2014 fui invitado por el locutor y gran amigo (ya fallecido), Ernesto Pirincho Pereyra de la Ciudad de Córdoba a participar del homenaje por el centenario de Aníbal Pichuco Troilo”.

En la Ciudad de Villa Carlos Paz fue donde conoció al cantante y Director Carlos Habiague quien le propone formar parte de su orquesta de jóvenes músicos siendo hasta el día de la fecha el bandoneonista de la compañía.

Junto a ellos actuó en el vigésimo octavo Festival Internacional de Tango en Montevideo-Uruguay en 2015; en el Festival Nacional de Tango de Zarate y Justo Daract San Luis en el año 2016; en ese mismo año fueron invitados al Programa Televisivo de Anabella Ascar en Crónica Tv; en el Festival Nacional del Tango en la Falda en el año 2019 y Festival Internacional de Tango con Altura en la Paz-Bolivia. En el Año 2020 actuaron en el Espacio Cultural Noche bajo las estrellas de la Falda-Córdoba.

Actualmente integra la Viruta Trío, agrupación de tango de la Ciudad de Rafaela y es músico estable del Grupo Vocal Italiano de Humberto 1°,

En el camino de todo lo relatado, están los distintos escenarios de fiestas populares y particulares que se han realizado en toda la zona de influencia, donde Omar siempre tiene un lugar porque su profesionalismo así lo indica.

Es seguro que cuando se “metió” con la música nunca se imaginó que ese instrumento (el bandoneón), lo iba a llevar por distintos lugares, Recibiendo aplausos y también elogios que lo ubican en un rango muy destacado de la música de todos los ritmos. Porque no sólo es tango o pasodobles, todo el abanico musical pasa por su instrumento, ese que cuando era chiquito le costaba acomodarlo sobre las rodillas y hoy ya de joven, lo acompaña como el mejor “romance de barrio”.

Su vida se divide entre el trabajo de productor agropecuario y su bandoneón, “todos los días, no importa que llegue cansado del campo, siempre le hago un lugarcito al bandoneón, así me lo indicó mi maestro Ramón cuando era chico. Así se aprende siempre algo más”.