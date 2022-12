Doble sesión del Concejo en una semana abreviada

El Concejo Municipal reanudó ayer, con la reunión de Comisión de Gobierno, la actividad legislativa luego de la tensa sesión del pasado jueves en la que el oficialismo logró aprobar la Ordenanza Tributaria 2023 con el apoyo del edil opositor del PRO, Ceferino Mondino, lo que abrió una grieta en Juntos por el Cambio y abrió una serie de interrogantes en torno a la elección de las autoridades del cuerpo, que se llevará a cabo en la extraordinaria convocada para este jueves a las 10:30.

Precisamente, ayer después de la Comisión en el recinto hubo una reunión entre los concejales opositores en la que participó Mondino con la premisa de recomponer relaciones afectadas por la votación del pasado jueves. Germán Bottero, Leonardo Viotti, Lisandro Mársico, Miguel Destéfanis y Alejandra Sagardoy buscaron recuperar el diálogo y lograr acuerdos para la elección de autoridades.

"En principio hay acuerdo para la Presidencia, que significa la continuidad de Germán Bottero, y la Prosecretaría del Concejo, pero aún falta cerrar quién ocupa la Secretaría", dijo uno de los ediles consultados. Si bien hay consenso opositor para que Franco Bertolin renueve como secretario legislativo, Mondino aún no dio su pleno respaldo y el diálogo está abierto.

Distintas fuentes consultadas coincidieron en señalar que Mondino estaba "afectado" por las repercusiones generadas -una ola de críticas- en el escenario político por su sorpresivo voto a favor de la propuesta presentada por el oficialismo respecto a la suba de la Unidad de Cuenta Municipal que se utiliza para la actualización de los tributos municipales. Incluso desde el PRO provincial deslizaron cierto malestar por el voto del concejal de ese espacio en Rafaela junto al peronismo.

Por ahora, en Juntos por el Cambio la decisión es recuperar la calma y darle lugar al diálogo, aunque la confianza ya no es como antes de la sesión del pasado jueves.



DESPACHOS

La semana cuenta con apenas tres días hábiles, por lo que la sesión del feriado del jueves por el Día de la Virgen fue adelantada para el miércoles a partir de las 9:00, con cuatro despachos para el temario de ese día.

El primero comprende un proyecto de Viotti para crear el programa "Vecinales más Conectadas", que implica la instalación de al menos dos computadoras con internet en cada una de las sedes de entidades de vecinos. "El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a la instalación de al menos dos computadoras en cada una de las sedes de las comisiones vecinales de la ciudad creadas y a crearse con posterioridad a la sanción de la presente. Asimismo, proporcionará acceso a internet libre a través de sistema WIFI libre y gratuito", subraya la iniciativa en su tramo central.

Otro proyecto tiene que ver con un pedido de informes impulsado desde Juntos por el Cambio para que la Secretaría de Prevención en Seguridad, a cargo de Maximiliano Postovit, brinde precisiones sobre:

• Si actualmente se encuentra vigente un convenio de cooperación entre Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que le permita a esta fuerza ingresar a los barrios de nuestra ciudad y colaborar en la tarea de prevención y represión de delitos.

• Número de agentes de Gendarmería Nacional que cumplen sus funciones en nuestra ciudad. Detalle a que escuadran pertenecen y las funciones que cumplen.

• Cantidad de cámaras de seguridad aportadas a nuestra ciudad por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Por otra parte, en la sesión ordinaria se tratará un expediente enviado por el Departamento Ejecutivo para que los concejales autoricen "el modelo de Contrato de Comodato a suscribirse con la Empresa Litoral Gas S.A, por medio del cual la Municipalidad de Rafaela otorga el uso y goce de una fracción de terreno de su propiedad" en la que se construirá una estación reguladora.

El último proyecto que se tratará mañana fue elaborado por el bloque de concejales oficialistas, integrado por Martín Racca, Brenda Vimo, Juan Senn y Valeria Soltermam, que propone al Ejecutivo "analice la factibilidad de realizar en conjunto con alumnos de la Escuela Colón una intervención artística en la estructura que sostiene y rodea al elemento decorativo central de la 'Plaza Colón', conocido como el Copón".



COMPLEJO RIPAMONTI

EN LA AGENDA DE HOY

Por último, el Concejo continuará hoy con su actividad a partir de las 8:30 con la reunión de la Comisión de Presupuesto en la que se avanzará con la lectura del proyecto 2023, que contempla recursos por un poco más de 11.000 millones de pesos, con el objetivo de darle despacho para la sesión de antes de Navidad -jueves 22-.

En tanto, a las 10:00 está prevista una reunión de los ediles con los secretarios de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, y de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino para "evaluar las acciones preventivas y saneamiento inicial que el Ejecutivo proyecta efectuar en el complejo de los ex Grandes Almacenes Ripamonti con carácter urgente a efectos de disminuir los riesgos de daños en el inmueble y en la vía pública".

Según el proyecto, las tareas "consisten inicialmente en la demolición parcial del muro sito sobre calle Belgrano, demolición de muros intermedios y cabreadas de madera sitas a la intemperie, relleno y compactación de sótano lindero a calle Belgrano, desmantelamiento de piezas de cielorraso sueltas y cubierta existente, así como también todas aquellas acciones necesarias que puedan surgir con motivo de ejecución de las nombradas con carácter enunciativo".

De esta manera, se archivará para siempre la posibilidad de recuperar los sótanos del complejo tal como había planeado el proyecto del arquitecto Carlos Airaudo Saavedra por pedido del Municipio cuando en ese predio se pensaba construir un hotel de nueve pisos, a comienzos de la década pasada.