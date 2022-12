Iba por la 34 con Amarok robada: prisión preventiva

En la edición de LA OPINIÓN del 3 de diciembre último, bajo el título «Viajaba con Amarok robada en ruta 34» se daba a conocer un hecho acaecido a las 22.30 de la noche del miércoles pasado cuando en momentos en que personal de la Policía de Seguridad Vial Unidad Operativa Rafaela circulaba por la Ruta Nacional Nº 34, km 199 -jurisdicción de Angélica-, fue sobrepasado a alta velocidad por una pick up Volkswagen Amarok de dudosa procedencia, motivo por el cual se le hizo detener en la banquina.

En la misma circulaban un hombre y una mujer desde Buenos Aires hacia la provincia de Jujuy; y requerida la documentación necesaria para circular, el conductor presentó una Cédula de Identificación Automotor a nombre de otra persona.



PRISIÓN

PREVENTIVA

Es así que en la jornada de la víspera se tomó conocimiento sobre que el hombre de 44 años que es investigado por conducir la camioneta robada y con documentación falsa quedó en prisión preventiva.

Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cristina Fortunato, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Rafaela a través de la aplicación Zoom.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo representado por el fiscal Martín Castellano, quien está a cargo de la investigación y solicitó que el hombre, cuyas iniciales son AMC (44 años), transite el proceso judicial privados de su libertad. Con el imputado iba de acompañante una mujer de 32 años e iniciales MERA, para quien el fiscal también solicitó la prisión preventiva.

La jueza Fortunato resolvió de manera oral y dispuso la prisión preventiva por 60 días para el imputado. En relación a la mujer, ordenó que se le impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.



DOCUMENTACIÓN

APÓCRIFA

Castellano relató que “el 30 de noviembre pasado, aproximadamente a las 22:00, personal policial de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial (DGPSV) detuvo la marcha de una camioneta marca Volkswagen Amarok porque presentaba a simple vista anomalías en su dominio trasero”.

El fiscal manifestó que “al requerírsele la documentación del vehículo al conductor, exhibió una cédula de identificación falsa que no correspondía al mismo, ya que el número de chasis de la camioneta no era el mismo que figuraba en la documentación exhibida”. En tal sentido, agregó que “además, la cédula pertenecía a una camioneta denunciada como robada en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires”.

“Luego de una verificación exhaustiva de la camioneta se constató que el número de chasis no era el original ya que la numeración había sido limada con un elemento abrasivo y regrabado con cuños no originales”, detalló el fiscal. “Además, las chapas patentes que tenía colocadas no poseían las medidas de seguridad dispuestas por la Dirección Nacional del Registro Propiedad del Automotor y los cristales de las puertas y lunetas fueron pulidos y regrabados con números apócrifos”, puntualizó Castellano.



PELIGROS

PROCESALES

En la audiencia, el fiscal del MPA consideró que “los hechos están acreditados y además el hombre investigado tiene un antecedente condenatorio. En relación con los riesgos procesales, existe el peligro de fuga en cuanto a AMC ya que no tiene actividad laboral declarada y no se le conoce arraigo suficiente. Pero diferente es la situación de la acompañante”. “En virtud de ello -agregó Castellano- solicitamos la prisión preventiva para el hombre y la libertad con medidas alternativas para la mujer”.

El representante del MPA informó que “la jueza hizo lugar a nuestros fundamentos con respecto al imputado ya que sostuvo que está acreditada la autoría y materialidad de los hechos y su participación en los mismos”.

“En cuanto a la mujer investigada, la situación es diferente y dispuso la sustitución de la prisión preventiva con medias alternativas, por lo que la imputada debió fijar domicilio, abonar una caución de 100.000 pesos y deberá comparecer quincenalmente a firmar en la comisaría más cercana a su domicilio”.



CALIFICACIÓN

PENAL

Las dos personas investigadas fueron imputadas como coautoras de los delitos de encubrimiento por receptación y uso de documento público falso.