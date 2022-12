La semana comenzó con calor y puede empeorar

Frente a las temperaturas altas, la Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Salud, compartió una vez más con la ciudadanía, las recomendaciones que deben ser consideradas para evitar golpes de calor, especialmente en adultos mayores, niñas, niños y personas que trabajan al aire libre o hacen ejercicio.

Y claro, ayer el termómetro marcó una temperatura máxima de 37,4° a las 15:00, cuando un viento tibio tornaba insoportable estar al aire libre. Anoche a las 21:00 la marca aún era alta, con 32.4°. La sequía imperante empeora las cosas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los registros mínimos de esta semana no descenderán de los 20° mientras los máximos anunciados serán de 38° para hoy, 39° para mañana y de 40° tanto para jueves como para viernes. Para el sábado se anuncian posibilidades de lluvias y un descenso de la máxima, que estará en el orden de los 33°.

El Municipio aclaró que un golpe de calor sucede cuando el cuerpo no puede regular su temperatura y se eleva rápidamente. Ante este aumento, los mecanismos para eliminar calor fallan, y el organismo pierde la capacidad de enfriarse. Los síntomas que se pueden presentar son temperatura corporal extremadamente elevada (superior a 39 °C); piel enrojecida, caliente y seca; pulso rápido y fuerte; dolor de cabeza palpitante; mareo; náuseas; confusión y pérdida del conocimiento. Si usted o alguien de su entorno manifiesta alguno de ellos, consulte con su médico de cabecera.

En dicho caso, se recomienda el traslado a un área sombreada, utilizando cualquier método disponible para bajar la temperatura corporal, como por ejemplo, sumergir a la persona o rociarla con agua fría; aplicarle compresas de agua o, si la humedad es baja, envolverla en una sábana mojada, y abanicar.

Como medidas de prevención para todas las personas, se aconseja aumentar el consumo de frutas, verduras y agua, aunque no se tenga sed. Además, debe evitarse el consumo de comidas muy calientes y bebidas alcohólicas.



CONSEJOS PARA CADA GRUPO

En el caso de niñas y niños, es conveniente ofrecerles frecuentemente líquidos, como agua o jugos naturales, y a los y las lactantes, el pecho a libre demanda. También resulta conveniente bañarlos o mojarlos con frecuencia y vestirlos con ropa amplia, liviana, de algodón y de color claro. Se deben evitar juegos o actividades físicas expuestos al sol, en el horario de 10:00 a 16:00.

Para las y los adolescentes y jóvenes, se recomienda evitar rehidratarse con bebidas alcohólicas y realizar esfuerzos físicos intensos en la franja de 10:00 a 16:00. En cuanto a las y los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre, se recomienda utilizar ropa adecuada y cubrir toda la piel.



ANIMALES

En el caso de los animales, el golpe de calor puede ser muy intenso y peligroso. Las siguientes recomendaciones buscan reducir el riesgo a que pueda sufrirlo. Por ellos, no dejes que se sobreejercite; no lo saques a pasear en horarios de mucho calor; no lo dejes al sol en lugares donde no pueden refugiarse a la sombra; nunca dejes a tu perro y/o gato solo dentro del coche; mantenelos en lugares frescos donde corra aire; dejales siempre a disposición agua fresca; deja que descanse si hizo un esfuerzo físico; evitar las comida durante los horarios de mayor calor, es preferible que sea por la mañana temprano y por la noche.