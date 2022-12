Sangre nueva en las teloneras de la ACTC

La consagración de Omar Martínez (56 años) en la categoría TC Pick Up, ocupó los principales espacios de los medios después de haber obtenido su primer título en la categoría identificada popularmente como la de las "camionetas".

El entrerriano nacido en Rosario del Tala sumó un nuevo campeonato, en una definición poco común, ya que fue escoltado por su hijo Agustín, algo que sin duda, el "Gurí" no hubiese deseado.

Pero ese mismo domingo, otros dos pilotos también festejaron en las teloneras que fiscaliza la ACTC.

El misionero Rudi Bundziak, se quedó con la "Copa de Oro" en el TC Mouras. Oriundo de la ciudad de Puerto Iguazú, el joven de 26 años, finalizó en el sexto lugar con su Chevrolet.

El resultado fue anecdótico, porque la diferencia que había acumulado previo al "Premio Coronación", le otorgaba la tranquilidad necesaria para festejar en caso de no sufrir un percance en el autódromo de San Nicolás.

Previamente, en el TCP Mouras, el santafesino Ignacio Fain (Dodge), tuvo que sumar puntos importantes como para evitar una sorpresa.

Y lo hico con creces, porque a la obtención de la "Copa de Plata", le sumó una nueva victoria, nada menos que la séptima de la temporada para el nacido en la localidad de Villa Minetti, quien es indiscutido protagonista actualmente en la Fórmula 3 Santafesina del Car Show.

Con solamente 17 años, "Nacho" es el campeón más joven en el historia del TCP Mouras, el primer escalón de la estructura de la ACTC.