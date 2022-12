Togni dejó de ser el DT de Quilmes

Argentino Quilmes ya lo empieza a extrañar. Hugo Togni, el entrenador más ganador de la Liga Rafaelina de Fútbol en los últimos 20 años, dejó de ser el DT del ‘Cervecero’, luego de la eliminación en la segunda rueda de playoffs del torneo Regional Amateur.

“La decisión ya la tenía tomada sea cual sea el resultado”, le contó a este medio Togni, que luego agregó: “El cuerpo técnico, los dirigentes y los jugadores ya sabían que la participación mía en el club iba a ser hasta el 31 de diciembre, incluso si se llegaba a pasar y luego quedábamos para jugar una hipotética semi ya iba a ser después del 15 de enero tampoco iba a estar. La decisión ya estaba tomada y el club debía tener el tiempo para rearmarse”.

Son once títulos con cuatro equipos. Desde el 2014 a la actualidad el oriundo de Lehmann consiguió campeonatos con San Isidro de Egusquiza (2), Peñarol (5), Moreno (2) y Quilmes (2). Además suma 4 subcampeonatos: Peñarol (2), Moreno (1) y Quilmes (1).

Y sobre su paso por el elenco de barrio Italia, donde fue campeón Absoluto 2021 y campeón de la Copa Centenario indicó: “Fue un lindo período, tres años, el desgaste normal que se puede producir en ese tiempo. Otra vez se volvió a armar un buen grupo y que pudo estar siempre a la altura y que peleó con los grandes de igual a igual. Se trabajó mucho con inferiores, con el cuerpo técnico y como para dejar una estructura o pasos a seguir o lo que el club piense que se hizo bien y cambiar lo que se hizo mal”.

Con respecto a la eliminación en San Jorge, en los playoffs del Regional Amateur, Togni señaló: “Los penales no son para cualquiera, sí para el que está más fino, por esas cosas no pudimos quedarnos con el pasaje y hubiera sido una bomba dejar afuera a San Jorge, más allá de que fue lindo ganarles”.

Sobre su futuro, Togni comentó: “No tengo visto nada, en el tiempo que me tocó estar en algún club y me fui no fue porque tuviera otra cosa. Si aparece algo se evaluará y sino tranquilo a disfrutar de la familia”.