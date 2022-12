Chevrolet presentó la nueva Montana que llegará en 2023

La pick up del moño dorado quiere ganarse un lugar en el segmento que protagonizan Fiat y Renault.

Chevrolet presentó la nueva generación de la Montana, su pick up compacta, y confirmó que llegará al mercado argentino en la primera mitad de 2023 con cambios profundos en términos de diseño, motor, estructura y equipamiento.

La nueva Chevrolet Montana mide 4,72 metros de largo, lo que significa que tiene prácticamente la misma longitud que la Renault Oroch (4,70 metros), que se ubicaría como su rival más directa en el mercado argentino.

Para saber cómo estará posicionada en los concesionarios de la Argentina, habrá que esperar la lista de precios de lanzamiento. Se revelará recién el año que viene, aunque es un hecho que estará por debajo de la Chevrolet S10.

Por su tamaño, podría ubicarse también a mitad de camino entre la Fiat Strada (mide 4,47 metros de largo) y la Fiat Toro (4,94 metros).



CÓMO ES LA NUEVA

CHEVROLET MONTANA

Uno de los diferenciales de la Montana 2023 es la caja de carga Multi-Flex, que fue diseñada para funcionar como un baúl gigante (874 litros). Cuenta con un sistema avanzado de impermeabilidad de la cubierta, que ofrece -según Chevrolet- la mejor protección de su clase contra la invasión de agua del segmento. Además trae una más línea de accesorios personalizados que permiten distintas soluciones para el transporte de diversos tipos de carga.

El motor de la nueva Montana es el naftero 1.2 litros turbo de la Tracker, aunque en este caso está calibrado para entregar hasta 133 caballos de potencia (128 CV en el SUV). Una de las características de este motor es que trabaja en un rango de revoluciones más bajo, dice Chevrolet, lo que contribuye a un mayor silencio a bordo y a la reducción de emisiones.

Según el Inmetro, el vehículo circula en ruta, con nafta, a 13,3 km/l; y en ciudad, a 11,1 km/l. La transmisión podrá ser manual o automática de seis velocidades.

La suspensión trasera de la pick up cuenta con un sistema de doble tope de rigidez variable, que ayuda a mantener el vehículo estable y confortable, independientemente de si viaja con carga mínima o máxima.

Se desarrollaron neumáticos personalizados para el producto, con su propia composición y estructura. El sistema de frenos, por su parte, se ha reforzado para ser uno de los más eficientes de la categoría y cuenta con varios recursos tecnológicos.



EQUIPAMIENTO DESTACADO

Ofrece una serie seis airbags, un paragolpes y un capot diseñados para amortiguar los impactos ante una posible colisión, y frenos ABS con distribución de la fuerza de frenado y alerta de frenado de emergencia. Completa la lista el control electrónico avanzado de tracción y estabilidad, sistema de monitoreo de presión de cubiertas y respuesta automática ante accidentes para del centro de servicio OnStar.

El alerta de punto ciego y los faros delanteros Full LED con mayor potencia lumínica, por ejemplo, son exclusivos de la versión Premier.

También cuenta con llantas de 17 pulgadas, rack de techo, barra antivuelco, luces automáticas, sensor de estacionamiento trasero con cámara de retroceso, pantalla táctil central de 8 pulgadas, Bluetooth, Android Auto y Apple Carplay con proyección en pantalla sin uso de cable, WiFi, entradas USB tipo A y C y portón trasero con apertura por botón eléctrico.

La nueva Montana debuta con la promesa del mejor aprovechamiento del espacio interior del segmento. Hay al menos 20 milímetros más de espacio para las rodillas para el pasajero trasero que en otros vehículos de la competencia, dice Chevrolet, mientras que el espacio frontal y trasero para la cabeza de los ocupantes es otro ejemplo de amplitud.