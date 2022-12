Sensaciones y sentimientos

UN SORPASSO DECISIVO



Por Hugo Borgna



La palabra sorpasso tiene un significado muy claro y específico. Al mismo tiempo identifica a una película muy recordada por los amantes del cine y de otras artes como la música y la circulación en vehículos a motor.

Es una icónica realización de Dino Risi, profundo y profuso director de raíces latinas en la concepción de su obra, concretada en 1962. La memorable película fue actuada por Vittorio Gassman, Jean-Luis Trintignant y Catherine Spaak, actriz que reflejaba en la pantalla el modelo de adolescente rebelde de la época.

Es la historia de un hombre maduro en edad pero vividor e irresponsable, que comparte accidentalmente un fin de semana con un joven respetuoso y apocado, en el auto de aquél. En ese breve período ocurren múltiples encuentros con distintas personas, en casas de gente importante y en playas de moda. Los dos comparten todos los momentos y las personalidades se van interactuando.

El joven (Roberto) tiene sólida formación intelectual y modales de respeto hacia los demás. Por su parte, Bruno es individualista, espontáneo, simpático, vital y poco responsable de sus actos.

No es apropiado entrar más a la historia narrada. Está tan bien ajustada en hechos y personajes que merece ser vista: no hay posibilidad de envejecimiento y constituye lo que se puede llamar una obra de valor atemporal.

Dos elementos que se recuerdan son: una bocina de varios tonos que se hizo popular entonces, conocida como “bocina sorpasso”, que muchos pusieron en sus autos particulares (en la película estaba puesta en el veloz auto de Bruno, quien la hacía sonar para adelantarse y para burlar a los otros conductores, mediante el gesto con dos dedos hacia arriba), y, el otro, la presencia de dos temas musicales, celebrados aún en estos días: “Mira como me balanceo” y “Bronceadísima”, los dos que se escuchaban en una playa a la que concurrieron Bruno y Roberto, con bañistas bailando y un clima festivo general. La repercusión de estos ritmos fue muy grande en el resto del mundo y aquí, en el programa de Vértice Musical, ocuparon por muchas semanas altos puestos en el emblemático ranking.

Dino Risi contó como actor favorito a Vittorio Gassman, acompañado en algunos casos por Ugo Tognazzi y por otros grandes de todos los tiempos de cine peninsular.

A esta altura del artículo, falta cumplir con una obligación indispensable; decir qué significa “sorpasso” ya que la película incluye en sus variados momentos, distintas situaciones que lo podrían identificar con un poco más de precisión.

Un itálico relator de carreras de autos de Fórmula uno de hace algunos años, arrastrando un indiscutible acento itálico, para expresar que un automóvil había pasado a otro, lo nombraba como “il sorpasso”. Quedaba establecido así de alguna manera que “sorpasso” era un hecho propio del automovilismo.

La película siempre se mencionó en Argentina del modo italiano y a nadie se le ocurrió en los medios mencionarla en castellano como “la escapada” o “el adelantamiento”. Tan grande fue su impacto que Dino Risi, poco tiempo después, volvió a tomar al personaje de Bruno (de Il sorpasso) en una película que llamó “Il sucesso”, contando las pretensiones de un sujeto que quería ser millonario y declaraba que necesitaba que alguien le diera un millón de pesos. Como se ve, una situación bien clara partiendo de cero.

¿Y el sorpasso?... Ah, el diccionario dice que sorpassar es “superar, sobresalir, traspasar”