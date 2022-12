Ben Hur y 9 de Julio siguen en carrera

El Torneo Federal Regional Amateur continúa su rumbo pese a estar disputándose la Copa del Mundo, Qatar 2022. Sin pausas, el certamen más federal del país atraviesa momentos de definiciones con miras a los cuatro ascensos que otorga la categoría al próximo Federal A.

Con este panorama, y peleando por uno de los premios mayores, cuatro equipos rafaelinos vieron acción en los choques de vuelta de los octavos de final de la Región Litoral Sur.

Ben Hur se impuso 2-0 ante Arsenal de Viale gracias a los goles de Diego López, a los 46 de la primera parte, y Diego Jara, a los 24 del complemento. Los dirigidos por Maximiliano Barbero fueron dominadores del juego y contaron con la contundencia necesaria para marcar las diferencias que no se habían podido sacar en el juego de ida, donde habían empatado 0-0 en Entre Ríos. Ahora el Lobo irá con Belgrano de Paraná.

En el mismo sendero, 9 de Julio demostró tener la ilusión intacta y derrotó 2-1 a domicilio a Náutico El Quillá, en la capital provincial. Los goles para la victoria del León fueron marcados, uno en cada tiempo, por Gastón Monserrat, a los 7 minutos y a los 23 minutos, este último de penal.

De esta forma los dirigidos por Marcelo Werlen avanzaron a cuartos de final donde enfrentarán a Atlético San Jorge, que ayer eliminó 4-3 a Argentino Quilmes en los penales.

El ‘Cervecero’ tuvo un gran encuentro como visitante, y remontando el marcador que se presentó adverso. Debía revertir el 0-1 de ida y empezó perdiendo 1-0. A los 3 del complemento Maximiliano Bocchietti abrió el tanteador y luego llegó la reacción del conjunto de barrio Italia. Lo dio vuelta 2-1 con los goles de Manuel Bustos y Claudio Albarracín, a los 27m y 47m, respectivamente. En la definición desde el punto penal el ‘Uruguayo’ estuvo más preciso, se impuso 4-3 y logró quedarse con una serie que fue muy pareja.

El otro representante rafaelino que quedó en el camino fue Ferrocarril del Estado. Los dirigidos por el Bocha, Oscar Born la tenían complicada ante Coronel Aguirre y tras el 1-3 en Villa Gobernador Gálvez, ahora en barrio Los Nogales, tenían la dura misión de revertir la serie. Ayer fue 1-1 y el pase a la próxima instancia quedó en manos del elenco de los ‘Lavezzi’. Lucas el “Toro” Quiróz abrió el marcador a los 25 de la primera parte y lo igualó, a los 31 del ST, Lucas Manochi. La serie quedó 4-2 en favor de Coronel Aguirre, que ahora enfrentará a Atlético Carcarañá.



TODOS LOS CRUCES DE LA REGIÓN LITORAL SUR, TERCERA FASE (Ida: 11/12; Vuelta: 18/12)

-Atlético San Jorge vs 9 de Julio

-Belgrano de Paraná vs Ben Hur

-Coronel Aguirre vs Atlético Carcarañá

-Santa María de Oro vs Atlético Uruguay de Concepción.